Alzira, pendiente de recuperar sus caminos y zonas deportivas

Gran parte del casco urbano de Alzira se salvó de la riada del mes de octubre. El río Júcar resistió la gran crecida y sólo ... en algunas calles el agua entró unos centímetros. Sin embargo, la fuerza de la lluvia de esa jornada inolvidable causó daños en instalaciones municipales, principalmente en las deportivas. Casi un año después el paso de la dana no se nota en la ciudad y pese a que hay múltiples actuaciones pendientes, los trabajos todavía están en tramitación.

Ya son tres los proyectos que el Ministerio de Política Territorial ha aprobado en instalaciones deportivas aunque todavía no han comenzado las obras. El Palau d'Esports, donde juega el equipo de primera división de fútbol sala, fue la prioridad y la primera memoria que se envió. La cubierta debe ser reparada porque presenta goteras y debido a su estado ha provocado que se suspendan algunos partidos oficiales. El proyecto asciende a 868.422 euros.

1 Fallecido hallado en el término municipal según el CID

21 millones de euros otorgados por el Ministerio a causa de los daños

Las pistas deportivas de Tulell también cuentan con presupuesto para la recuperación del pavimento tras sufrir las inundaciones al estar junto al río. Además, Alzira rehabilitará de forma integral el pabellón Pérez Puig con 3,8 millones de euros de los fondos estatales debido a los cuantiosos daños en esta instalación antigua que también se encuentra en uno de los márgenes del Júcar.

Los centros educativos también están a la espera de que se realicen arreglos en las cubiertas, canelones o muros exteriores que sufrieron desperfectos. Una actuación global que asciende a 600.000 euros.

Pero sin duda, fue el término municipal de Alzira el que se llevó el mayor golpe y donde se tuvieron que realizar rescates y decenas de casas de campo quedaron arrasadas. De ahí que gran parte de los daños se concentren en caminos rurales que durante los últimos meses han sido rehabilitados de emergencia. Los de zahorra se encuentran ya al 100% reparados mientras que todavía queda un 75% de vías rurales por asfaltar. «Le pasamos el listado a Tragsa y van asfaltando. El margen izquierdo del río Verd es el que peor está», comenta el concejal de Agricultura, Enrique Montalvá.

DESPUÉS ANTES

Las zonas industriales también se vieron gravemente afectadas por la dana en Alzira con daños en casi todos los polígonos. Algunas naves se inundaron y las pérdidas de productos, maquinaria y vehículos fueron cuantiosas. Sin embargo, la actividad se retomó de forma rápida para intentar salir adelante. «Las empresas realizaron un gran esfuerzo para recuperar la actividad aunque la normalidad costó un poco más», señalan desde la Asociación Empresarial de Alzira.

La totalidad de las industrias afectadas regresaron tras semanas de recuperación aunque algunas tuvieron que realizar ERTEs debido a las pérdidas causadas por las inundaciones. ElAyuntamiento de Alzira también tiene varios proyectos pendientes para recuperar viales y colectores en estas zonas.