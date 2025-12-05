Un libro reúne el trabajo fotográfico del alicantino Juan Caparrós sobre la actividad económica y social de Ontinyent
'Ontinyent, els anys decisius' protagoniza el número 2 de la colección 'L'Instant, Fotografia' de la editorial Institució Alfons el Magnànim de la Diputación de Valencia
Ontinyent
Viernes, 5 de diciembre 2025
La editorial de la Diputació de València, la Institució Alfons el Magnànim, ha editado el número 2 de la colección 'L'Instant, Fotografia' bajo el título 'Ontinyent, els anys decisius'. La recopilación recoge la obra que Juan Caparrós produjo entre las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX en Ontinyent. Unas imágenes que, más allá de las fiestas y tradiciones locales, recogen la evolución de la actividad económica y los ambios sociales que van produciéndose en la población.
Desde una visión poliédrica, el fotógrafo capta, en cada uno de sus negativos, el trabajo en la industria textil y en los empleos que le son subsidiarios, las nuevas edificaciones y la ampliación de los límites urbanos, la creciente modernización de la población y las nuevas actividades sociales, mostrándonos una sociedad que, con el paso de los cincuenta a los sesenta, empieza a flirtear tímidamente con la sociedad de consumo, comenzando por aspirar al frigorífico y al televisor y, poco a poco, también al nuevo modelo de vida que representan el piso moderno de nueva construcción, la Vespa o el Seiscientos, reduciendo la actividad agrícola a una mera actividad secundaria, casi nostálgica, de fin de semana.
Así, Caparrós capta los contrastes de aquella sociedad, tanto desde el punto de vista productivo como en el ocio o los actos sociales, todo desde una mirada entre documental y poética y una calidad técnica guiada por cierta oblicuidad, la exploración de ángulos inusuales y otros recursos que enfatizan los motivos fotografiados.
El volumen se completa con un prólogo del economista e historiador Josep Gandia, una aproximación crítica a la obra de Juan Caparrós a cargo de Francesc Vera, director de la colección, y una nota biográfica sobre el autor realizada por el sociólogo Pau Caparrós.
Juan Caparrós (Alicante, 1905-1992) se hizo cargo en la posguerra de la organización de la empresa Tortosa y Delgado de Ontinyent, fue agente comercial y participó de la bonanza industrial y demográfica de la capital de la Vall d'Albaida. La dedicación a la fotografía toma un impulso definitivo a mitad de siglo cuando capta con su cámara la transformación social y urbanística que se produce en la ciudad en las décadas de los cincuenta y los sesenta.
Su pasión por la fotografía lo llevará a fundar, junto con otro entusiasta del medio, Juan Gasteizi, la Agrupación Fotográfica de Ontinyent en los bajos del Centre Industrial.