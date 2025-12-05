Un libro reúne el trabajo fotográfico del alicantino Juan Caparrós sobre la actividad económica y social de Ontinyent 'Ontinyent, els anys decisius' protagoniza el número 2 de la colección 'L'Instant, Fotografia' de la editorial Institució Alfons el Magnànim de la Diputación de Valencia

La editorial de la Diputació de València, la Institució Alfons el Magnànim, ha editado el número 2 de la colección 'L'Instant, Fotografia' bajo el título 'Ontinyent, els anys decisius'. La recopilación recoge la obra que Juan Caparrós produjo entre las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX en Ontinyent. Unas imágenes que, más allá de las fiestas y tradiciones locales, recogen la evolución de la actividad económica y los ambios sociales que van produciéndose en la población.

Desde una visión poliédrica, el fotógrafo capta, en cada uno de sus negativos, el trabajo en la industria textil y en los empleos que le son subsidiarios, las nuevas edificaciones y la ampliación de los límites urbanos, la creciente modernización de la población y las nuevas actividades sociales, mostrándonos una sociedad que, con el paso de los cincuenta a los sesenta, empieza a flirtear tímidamente con la sociedad de consumo, comenzando por aspirar al frigorífico y al televisor y, poco a poco, también al nuevo modelo de vida que representan el piso moderno de nueva construcción, la Vespa o el Seiscientos, reduciendo la actividad agrícola a una mera actividad secundaria, casi nostálgica, de fin de semana.

Así, Caparrós capta los contrastes de aquella sociedad, tanto desde el punto de vista productivo como en el ocio o los actos sociales, todo desde una mirada entre documental y poética y una calidad técnica guiada por cierta oblicuidad, la exploración de ángulos inusuales y otros recursos que enfatizan los motivos fotografiados.

El volumen se completa con un prólogo del economista e historiador Josep Gandia, una aproximación crítica a la obra de Juan Caparrós a cargo de Francesc Vera, director de la colección, y una nota biográfica sobre el autor realizada por el sociólogo Pau Caparrós.

Juan Caparrós (Alicante, 1905-1992) se hizo cargo en la posguerra de la organización de la empresa Tortosa y Delgado de Ontinyent, fue agente comercial y participó de la bonanza industrial y demográfica de la capital de la Vall d'Albaida. La dedicación a la fotografía toma un impulso definitivo a mitad de siglo cuando capta con su cámara la transformación social y urbanística que se produce en la ciudad en las décadas de los cincuenta y los sesenta.

Su pasión por la fotografía lo llevará a fundar, junto con otro entusiasta del medio, Juan Gasteizi, la Agrupación Fotográfica de Ontinyent en los bajos del Centre Industrial.