Sigo con cierta desatención, pero desasosiego y morbo, el devenir de la Institución Alfons el Magnànim (IAM). Más aún tras la «salida» de su último ... responsable. Vamos, un espacio de compadreo político, según el color de quien estuviera al frente de Diputación de Valencia y pseudo intelectualidad de algunos afortunados. La IAM proviene de la extinta Institución Valenciana de Estudios e Investigación (IVEI). Nació o se recuperó en su día por el PP con ideas de cambio, mutilación, desesperación y ánimo de torpedear a los socialistas que la gobernaban con endogamia. Fue también un cúmulo de nombres propios para resituar a colaboracionistas. Hasta sus responsables publicaban lo suyo.

En un principio, la IVEI tenía como objetivo editar libros de cierta utilidad histórica y sociológica que no eran atendidos por empresas privadas. Una forma de dar brillo a nuestra corporación provincial a base de publicaciones compuestas por tesis doctorales, libros de autor o cortesía y reparto generoso: cubrir un vacío, decían. También, de publicaciones de interés que con el tiempo fue decayendo. Ahora está en una encrucijada. Ya no corren esos tiempos en los que las administraciones ponían brillo a sus deseos y conquistaban generosamente fieles o contentaban voluntades, que es donde el tiempo nos ha llevado.

Sin apenas promoción y menos difusión -una vez pedí un ejemplar de un conocido/amigo para efectuar una reseña, monografía que llevo años esperando- el olvido y hasta la censura ha sido su destino. Y de paso mantener un fondo editorial del que se desconocen cuentas y ventas.

Hoy me pregunto qué papel, al margen de la generosidad, es su función. Incluso preguntaría cuántos originales han leído los sesudos diputados provinciales durante décadas recientes.

El tiempo en el que las instituciones publicas mantenían corralitos ideológicos ha pasado. Si ya no cumplen labor de difusión genérica, mantenerlas está de más. No se compliquen la vida. Sean magnánimos. Ahorren gastos y hagan hueco. No me sean arcaicos.