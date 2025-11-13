Julio Martín y Mª José Mompó se proclaman campeones nacionales de Bádminton en la categoría sénior El Club de Xàtiva consigue otros tres bronces en dobles femenino y masculino y otra bronce en el mixto superveteranos en en el Máster de Cartagena

El Club Bádminton de Xàtiva regresó del Máster Sénior disputado el pasado fin de semana en Cartagena con cuatro metales, uno de ellos de oro, en una competición en la que participaron 149 jugadores.

La pareja de dobles mixto de la categoría B2 integrada por Julio Martín y MªJosé Mompó consiguió el oro tras superar la fase de grupo tras imponerse en la final al dúo formado por Carlos Galvín e Inmaculada Aguilar por 21-19, 13-21 y 23-21 en un vibrante encuentro de gran nivel.

Matín y Mompó regresaban a la competición tras superar sendas lesiones, lo que no les impidió además conseguir dos nuevos metales con respectivas parejas en la prueba de dobles masculino y femenino. Julio Martín junto a Gary Clark del C.B San Fernando de Valencia consiguieron la primera plaza del grupo B consiguiendo el acceso a las semifinales que les enfrentó a Bernardo Galmes y Miguel Serrano que se impusieron tras 38 minutos por 21-19 y 21-12 dejando con el bronce a Julio y Gary. En el doble femenino MªJosé Mompó formó pareja con Inmaculada Aguilar del C.B Benalmádena consiguiendo también el bronce.

En la categoría C2, José Luis Llopis que participó en la prueba de individual y en la de dobles junto a José Carlos Pérez del C.B Soria, quedó segundo de grupo, pero no fue suficiente para acceder a la fase final y en el doble tampoco logró el pase a la fase eliminatoria.

En la categoría D, donde otro de nuestros representantes, Santigo Villanueva, consiguió la cuarta plaza en la prueba de dobles formando pareja con Pedro Mateo del C.B Benalmádena y en el apartado individual no pudo superar la fase de grupo.

El cuarto bronce fue para Carlos Martínez, en la categoría superveterano, en su regreso a la competición tras varios meses recuperándose de una lesión en el hombro. Participó en las tres pruebas y consiguió el bronce en el dobles mixto junto a Rita Bartel del C.B. Benalmádena. Una cuarta plaza en individual. Carlos tuvo que retirarse en el en el último set y no pudo participar en el dobles debido a unas molestias musculares en el antebrazo.

