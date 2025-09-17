El Club Bádminton Xàtiva consigue 9 medallas en el Top TTR de Valencia Dos oros, dos platas y cinco bronces en la vuelta a la competición territorial

El Club Bádminton Xàtiva ha participado en la competición territorial Top TTR Sub-11, Sub-15 y Sub-19 celebrado en el Pabellón Municipal de la Fuensanta de Valencia, que eunió a un total de 54 deportistas de varias comunidades, con un total de nueve deportistas, varios de ellos de categoría Sub-17 que compitieron en una categoría superior, Sub-19, para seguir con su preparación para el Campeonato de España. El club setabense volvió con 9 medallas: dos oros, dos platas y cinco bronces.

En la prueba de dobles femenino, la pareja formada por martina Molina y Hanting Jiang (C.B Drop Valencia) consiguieron imponerse en todos los encuentros disputados para hacerse con el oro tras vencer en un partido muy igualado a la pareja formada por Leyre Simón y Ivayla Valentinova del C.B Enguera. El partido se prolongó durante 51 minutos disputándose a tres sets.

En el primero de ellos la pareja enguerina se anotó el primer set por un ajustado 21-19, pero Martina y Hanting reaccionaron con contundencia para igualar el encuentro tras vencer por 12-21. De esta forma se llegó al tercer y definitivo set donde la igualdad en el marcador fue la tónica dominante llegando hasta el 20-20, donde Martina y Hanting se mostraron más decididas y se hicieron con el set por 20-22.

En la prueba de dobles mixto, las parejas setabenses participantes se tuvieron que conformar con la tercera y cuarta plaza. El bronce fue para la pareja formada por Feliu Terol y Martina Molina que cayeron en un partido muy disputado, tres sets y 40 minutos de duración, frente a Leyre Simón y Lucas Vallés.

Por otro lado, Ximo Torres e Ivayla Valentinova formaban pareja por primera vez y consiguieron una cuarta plaza, pero lo más importante fue la evolución como pareja a lo largo de los diferentes partidos en dicha competición.

En el dobles masculino, la pareja formada por Meshack Martínez y Alexis Piñero consiguieron el bronce, tras obtener la primera plaza del grupo B y con ello obtener el pase a la ronda eliminatoria donde se enfrentaron en semifinales a la pareja formada por Quique Gil y Lucas Vallés, imponiéndose estos últimos por 21-7 y 21-14. Destacar que los setabenses tras un primer set muy flojo supieron recomponerse y realizar un buen segundo set.

La prueba de individuales de la Sub-19 contó con tres representantes del club: Feliu Terol, Ximo Torres y Meshack Martínez. Este último quedó encuadrado en un grupo A, junto a Quique Gil, cabeza de serie número uno del torneo, donde consiguió la segunda plaza, pero no le sirvió para acceder a la fase final.

Feliu Terol en el grupo B y Ximo Torres en el grupo C consiguieron todas las victorias en sus respectivos grupos, no sin esfuerzo, y con ello el pase a la ronda final. Desgraciadamente los dos jugadores del C.B Xàtiva se cruzaron en semifinales, resultando ganador Feliu Terol por 21-9 y 21-13.

Con ello Ximo quedó con el bronce y Feliu dio el paso a la final donde lo esperaba el jugador de C.B Aspe, Raúl Hernández, en un partido de mucha igualdad. El setabense pudo mantenerse cerca en todo momento de Raúl en el marcador, pero en esta ocasión los finales de set fueron de gran intensidad por parte del jugador murciano que consiguió imponerse a Feliu por un doble 21-17, quedando con la plata en esta ocasión.

Sub-15

Por su parte, en la categoría Sub-15, en las pruebas de individuales, la deportista Alexa Zemov consiguió la segunda plaza del grupo, tras quedar encuadrada en el grupo A, junto a la cabeza de serie número uno, Yoana Ivanova (C.B Enguera), que finalmente se proclamaría vencedora. Esta segunda plaza le sirvió a la setabense para hacerse con la tercera plaza en la clasificación final.

En el apartado masculino, destacar el bronce conseguido por Arnau Ballester que, tras superar una dura fase de grupo, donde se enfrentó a los dos deportistas del C.B El Campello. Destacando el encuentro frente a Mateo Gaja el cual se decidió tras 49 minutos a favor de Arnau por un ajustado 22-14, 18-21 y 27-25.

En el partido de semifinales se enfrentó al jugador del San Fernando de Valencia Xinyu Cao. El setabense empezó dominando el primer set, pero se estancó y no pudo cerrar el set, al tiempo que Xinyu fue ganando confianza y desplegando su juego, para imponerse por 21-19. En el segundo set Arnau cometió demasiados errores al inicio del set que lo penalizaron cediendo por 21-9, y obteniendo el bronce.

En esta prueba también compitieron Joel Mahiques y pascual Pardo que en esta ocasión no pudieron superar la fase de grupos. Llegamos al final, con las pruebas de dobles donde en la prueba de dobles mixto la pareja formada por Arnau Ballester y Naia Romero se impusieron en todos sus encuentros para hacerse nuevamente con el oro.

Plata en dobles

La otra pareja setabense, formada por Joel Mahiques y Alexa Zemov consiguió la plata tras un duro partido frente a la pareja del C.B Teruel. Un encuentro muy igualado que no empezó de la mejor manera, pues los jugadores del C.B Xàtiva cedían el primer set frente a Angela Lafuente y Darío Marín por 21-16. Pero los setabenses no se vinieron abajo y lucharon un disputado segundo set hasta conseguir anotárselo por 19-21, igualando el global y adquiriendo una confianza que resultó patente en el tercer set donde tras 45 minutos cerraban el set y el partido con 16-21 a su favor después de una gran remontada que les valió la segunda posición.

Por último, en la prueba de dobles masculinos, la nueva pareja formada por Pascual Pardo y Sergi Cucart del C.B Drop Valencia, donde el principal objetivo era el de ir adquiriendo minutos en pista y experiencia y pese a que no consiguieron sumar ninguna victoria, los resultados fueron ajustados en muchos momentos desplegaron un buen juego, faltando más consistencia en ello, pero que de seguro llegará en los próximos meses.

