El club Bádminton de Xàtiva impulsa una academia para adultos Las clases se inician en octubre en horario matinal y se desarrollarán hasta el mes de mayo

El Club Bádminton Xàtiva pondrá en marcha a partir de octubre la Academia de Bádminton para Adultos. Se trata de una nueva iniciativa destinada a promover la práctica de este demporte entre los adultos de la localidad. Este programa, que se llevará a cabo en horario matinal, está diseñado específicamente para aquellos que desean iniciarse en este dinámico deporte.

La Academia de Bádminton para Adultos ofrecerá clases estructuradas y accesibles, impartidas por Javier Alcázar. Las sesiones se centrarán en enseñar los fundamentos del bádminton, incluyendo técnicas básicas, reglas del juego, y ejercicios para mejorar la condición física y la coordinación. Además, se fomentará un ambiente de camaradería y diversión, ideal para adultos de todas las edades que buscan una manera activa y social de comenzar el día.

Según explican desde el club, este programa «forma parte de los esfuerzos continuos para ampliar y diversificar la oferta deportiva local, haciendo el deporte accesible a todas las edades y niveles de habilidad. El bádminton es una excelente opción para aquellos que buscan una actividad que combina ejercicio físico, estrategia y diversión».

En concreto, las clases se iniciarán el día 2 de octubre y se desarrollarán hasta el 28 de mayo de 9.20 a 10.40 horas en el pabellón Francisco Ballester de Xàtia El precio es de 20 euros el mes.

Por otra parte, tras el parón estival, el cuerpo técnico del club ha diseñado un plan de trabajo específico con el objetivo de recuperar el ritmo competitivo y preparar a los jugadores para los compromisos más exigentes del calendario.

Competiciones

Durante estos días, los entrenamientos estarán orientados a mejorar tanto el aspecto físico como el técnico y táctico, fundamentales para alcanzar el mejor rendimiento. Esta fase de preparación resulta clave para encarar con garantías la recta final de la temporada, en la que el club tendrá una intensa agenda con competiciones territoriales, torneos Máster y Campeonatos de España.

Del 6 al 7 de septiembre se reanudan las competiciones de ámbito nacional con la celebración de varios másteres a lo largo del territorio español, en este caso se trata del Máster Sub-15 y Sub-19 que se disputa en la localidad de Estella. Hasta tierras navarras se desplazará el deportista setabense Arnau Ballester, con la intención de continuar su evolución en este tipo de competiciones e intentar sumar unos valiosos puntos en el ranking nacional. La competición se desarrollará en las instalaciones del Pabellón Polideportivo Municipal Tierra Estella-Lizarrerria que reunirá a un total de 197 deportistas. Arnau en esta ocasión competirá en la prueba de individual masculino.

Por otro lado, la competición se traslada hasta Málaga con la disputa del Máster Sub-13 y Sub-17. En esta ocasión será la localidad de Villanueva de la Concepción la encargada de reunir entre el 6 y el 7 de septiembre a un total de 139 deportistas, entre ellos el jugador del C.B Xàtiva, Feliu Terol, que viaja con la intención de consolidar su posición en el ranking nacional y disputará las pruebas de individual y dobles masculinos, esta última prueba junto a su compañero Germán Ripoll del C.B Teulada.

