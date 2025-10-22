Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unidad de Mama del hospital de Alzira. LP

El Hospital de La Ribera incorpora la mastectomía endoscópica para el tratamiento de tumores de mama

Esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva permite extirpar la glándula mamaria con una recuperación más rápida y mejores resultados estéticos

Redacción

Alzira

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:32

Comenta

El Hospital Universitario de La Ribera ha incorporado a su cartera de servicios la mastectomía endoscópica, una avanzada técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite extirpar total o parcialmente la glándula mamaria, mejorando la recuperación postoperatoria y preservando la imagen corporal de las pacientes.

En esta cirugía, que será realizada por los profesionales de la Unidad de Mama del Hospital de Alzira en casos seleccionados, se utiliza un endoscopio introducido a través de una pequeña incisión de unos 4 centímetros, generalmente situada en la axila. Este abordaje permite preservar la piel y evitar cicatrices visibles en la mama, ofreciendo un resultado estético superior sin comprometer la seguridad oncológica.

Sonia Martínez, cirujana de la Unidad de Mama del Hospital de la Ribera subraya las ventajas de la mastectomía endoscópica frente a las técnicas convencionales, «permite una menor cicatriz visible, reduce el sangrado y el dolor postoperatorio, favorece una recuperación más rápida y, en muchos casos, puede combinarse con la reconstrucción inmediata».

La especialista asegura que, «la cirugía mamaria ha evolucionado radicalmente en los últimos años. Hoy en día no solo nos centramos en la eliminación del tumor, sino también en preservar la calidad de vida y la imagen corporal de la mujer».

En este sentido, Sonia Martínez, afirma que, «el pasado año realizamos 205 intervenciones quirúrgicas de cáncer de mama, y en dos de cada tres pacientes pudimos llevar a cabo cirugía conservadora. En aquellos casos en los que fue necesaria una mastectomía, realizamos reconstrucción mamaria inmediata en colaboración con el servicio de Cirugía Plástica, ofreciendo así un abordaje integral y personalizado».

La cirujana recuerda además que, recientemente, «el Hospital de La Ribera ha incorporado la técnica de la crioablación para el tratamiento de determinados tumores de mama, un procedimiento igualmente mínimamente invasivo que destruye las células tumorales mediante la aplicación de frío extremo, ofreciendo una alternativa terapéutica eficaz y con excelentes resultados estéticos».

Por su parte, Teresa Taberner, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de La Ribera, ha señalado que «desde el Hospital de La Ribera hemos consolidado un modelo de atención integral y multidisciplinar en el abordaje del cáncer de mama, que abarca desde el diagnóstico y la personalización del tratamiento, hasta la cirugía, la oncología, la reconstrucción mamaria inmediata y el apoyo emocional a través de la Consulta de Psicooncología».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  3. 3 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  4. 4

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  5. 5

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  6. 6 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  7. 7 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  8. 8

    «Tengo el Amazonas en plena calle Colón»
  9. 9

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Hospital de La Ribera incorpora la mastectomía endoscópica para el tratamiento de tumores de mama

El Hospital de La Ribera incorpora la mastectomía endoscópica para el tratamiento de tumores de mama