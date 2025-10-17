Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
Trabajadores del área de Digestivo. LP

El área de Digestivo del Hospital Universitario de la Ribera gana un premio nacional

Los galardones TOP 20 reconocen la excelencia de los centros sanitarios y valoran la calidad, eficiencia y atención

A. Talavera

Alzira

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:31

Comenta

El Hospital Universitario de La Ribera ha sido galardonado con el premio TOP 20 en el área de Digestivo en el nivel de hospitales con cirugía general de alta complejidad. La gala de entrega se celebró en Madrid, en un acto que reunió a representantes de más de 200 hospitales públicos y privados de toda España.

Los Premios TOP 20, con más de dos décadas de trayectoria, reconocen la excelencia de los hospitales españoles a través del análisis objetivo de más de 120 indicadores de calidad y gestión sanitaria.

El galardón en el área de Digestivo ha sido otorgado tras una exhaustiva evaluación científica que ha valorado indicadores clave de calidad asistencial, eficiencia, funcionamiento y buenas prácticas en la atención al paciente.

Asimismo, el Hospital de La Ribera ha sido finalista en la categoría de Gestión Hospitalaria Global, en el nivel de Hospitales con Especialidades de Referencia, lo que refuerza su liderazgo en la mejora continua de la atención sanitaria.

«Este premio es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso diario de todo nuestro equipo, que trabaja con un objetivo común: ofrecer una atención integral, segura y humana a nuestros pacientes», ha destacado Gemma Pacheco, jefa del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario de La Ribera. Pacheco ha añadido: «Nos impulsa a seguir innovando y mejorando en todos los procesos asistenciales para mantener los más altos estándares de calidad.»

El programa TOP 20 se basa en la explotación del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), lo que garantiza una evaluación continua, transparente y precisa del desempeño de los hospitales. Este sistema de análisis constituye una herramienta clave para la mejora de resultados y la promoción de las buenas prácticas en calidad, eficiencia y funcionamiento en el sector sanitario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  4. 4

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  7. 7

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  8. 8 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  9. 9 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  10. 10

    Los bomberos, cuando recibieron la orden de vigilar el Poyo: «Bueno, si queréis justificar un poco el trabajo...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El área de Digestivo del Hospital Universitario de la Ribera gana un premio nacional

El área de Digestivo del Hospital Universitario de la Ribera gana un premio nacional