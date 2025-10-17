Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
Playa del Dosel de Cullera. A. T.

Hallado un segundo cadáver en una playa de Cullera en menos de una semana

El cuerpo que no ha sido identificado apareció en la playa del Dosel

A. Talavera

Alzira

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:28

Un nuevo cuerpo en estado de descomposición ha aparecido en la playa del Dosel de Cullera este jueves. Es el segundo en tan sólo una semana ya que el pasado viernes 10 de octubre se informó de un hallazgo similiar aunque las investigaciones no apuntan a que haya relación entre ambos.

Este 16 de octubre fue avistado por unos pescadores este cuerpo flotando cerca de la orilla y que no presentaba signos de violencia. El cadáver no ha podido ser identificado por su estado de descomposición que hace pensar que llevaba mucho tiempo en el mar. La Guardia Civil investiga el caso para esclarecer quién es la víctima y cuándo y cómo falleció.

Tan sólo siete días antes, en la misma playa de Cullera se halló otro cuerpo en avanzado estado de descomposición y que carecía de cabeza. Todavía se trabaja en su identificación.

La playa del Dosel, una zona muy tranquila al norte de Cullera, está siendo el escenario de estos tristes hallazgos debido a las corrientes marinas.

