Un camino rural en Alfarb. Irene Marsilla

El Gobierno invertirá 60 millones de euros en reparación de zonas rurales en la Ribera

El Ministerio de Agricultura está actuando en parcelas y caminos afectados por la dana

A. T.

Alzira

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:41

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, subvenciona con 59,7 millones de euros la reparación de caminos agrícolas, comunidades de regantes y explotaciones agrarias en diversos términos municipales de la Ribera Alta.

El Ministerio está actuando en caminos agrícolas por valor de 13,4 millones; en comunidades de regantes por valor de 20,5 millones y en explotaciones agrícolas con una inversión de 25,8 millones, según el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, que se ha reunido desde la Mancomunidad de la Ribera Alta (Alzira) con alcaldes y alcaldesas de los municipios de la comarca afectados por la dana.

«En una comarca donde la agricultura es parte fundamental de su cultura y de su economía, es necesario este gran impulso del Gobierno de España, ahora que comienza la temporada citrícola», ha destacado, según un comunicado remitido por el Gobierno.

A la reunión también han asistido la comisionada para la Reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez; el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero, y la presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta, Paqui Momparler.

