El Ministerio asumirá la reparación de caminos en Carcaixent pese a no ser reconocido como afectado por la dana La alcaldesa reclama ante la comisionada y el Secretario de Estado de Política Territorial que la localidad forme parte de los fondos para la reconstrucción

A. Talavera Alzira Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:24

Carcaixent ha recibido la visita del Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, la Comisionada Especial de la dana, Zulima Pérez, y el presidente del SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, con el fin de visitar los trabajos que el ministerio está llevando a cabo en los caminos afectados por la dana en la localidad.

Este municipio sufrió las consecuencias del temporal en diferentes infrestructuras, principalmente en el término municipal por lo que el Ayuntamiento ejecutó obras de emergencia on los fondos de la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana al no formar parte del listado del Gobierno de municipios afectados y no contar con fondos propios para la reconstrucción. Una vez acabadas las obras de emergencias, será el Ministerio a través de SEIASA y TRAGSA, quien finalizará los trabajos de asfaltado de caminos perjudicados por la dana.

La alcaldesa, Carolina Almiñana, ha agradecido la visita a los asistentes, al tiempo que ha puesto especial interés por los caminos que efectivamente van a ser reparados de acuerdo con el trabajo conjunto entre el ministerio y el departamento de agricultura y medio ambiente.

Así también, la alcaldesa ha aprovechado para recordar la reivindicación de que Carcaixent sea reconocido como municipio afectado por la dana por parte del ministerio, trasladando su preocupación prioritaria en este momento que son las ayudas para las obras de prevención, ya que las lluvias son una amenaza todos los años y Carcaixent es un municipio que siempre se encuentra en la diana por el alto riesgo de inundaciones.