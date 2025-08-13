Los efectivos logran estabilizar un incendio forestal declarado en la sierra de Enguera El fuego se ha iniciado en una residencia canina en la zona de los Altos de Salomón

Vista aérea del lugar donde se ha declarado el incendio en la sierra de Enguera.

B. González Enguera Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:37 Comenta Compartir

La acción coordinada de medios de la Comunitat Valenciana y de Castilla La-Mancha ha permitido estabilizar en menos de una hora un incendio forestal que se ha declarado en torno a las tres de la tarde de este miércoles en el límite de ambas regiones, en el término municipal de Enguera.

El fuego se ha iniciado, por causas que se investigan, en una residencia canina existente en la zona denominada como Altos de Salomón, ya en el límite con el término municipal de Almansa, de Castilla la Mancha.

Gracias a la cercanía de la base de extinción de incendios existente en Enguera, cuyos efectivos han podido acudir de manera inmediata y a la movilización de efectivos tanto de la Comunitat como de Castilla La-Mancha, el fuego se ha podido estabilizar en menos de una hora. Los bomberos lo han dado por estabilizado a las 15.41 horas.

El concejal de Medio Ambiente de Enguera, Fernando García, informa que ningún animal se ha visto afectado gracias a la rápida actuación de los efectivos y que la masa forestal afectada también ha sido escasa, unos 50 metros cuadrados.

En la zona han estado trabajando cuatro unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales; cuatro autobombas; voluntarios de Ayora y tres medios aéreos y el coordinación de Emergencias, además de dos helicópteros de Castilla La-Mancha.

Cabe recordar que la Comunitat continúa este miércoles en riesgo extremo de incendios forestales y que las autoridades recuerdan que está prohibido realizar fuego o cualquier actividad que pueda provocarlo.

En Enguera es el municipio con mayor extensión de masa forestal de toda la Comunitat. Además de la base de extinción de incendios, disponen del GEIFA, el Grupo de Extinción de Incendios Forestales de Adene, Asociación en Defensa de la Naturaleza, un grupo de voluntarios que durante todo el año mantiene la vigilancia de la sierra y que en los días de máxima alerta, como los de este miércoles, extreman aún la vigilancia y están disponibles y localizados.

Emergencias de la Generalitat ha informado que se extiende el riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes debido a las altas temperaturas.