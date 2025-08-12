Declarado un incendio forestal junto al río Cànyoles de Xàtiva Tres medios aéreos y varias dotaciones de bomberos trabajan en las labores de extinción

Un amplio dispositivo de medios trabaja en el incendio forestal declarado sobre las cinco de la tarde de este martes en una zona de cañas junto al río Canyoles, en el término municipal de Xàtiva, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias

El fuego se ha iniciado en un cañar en las inmediaciones del río por la zona del Hospital Lluís Alcanyís, con acceso desde el Camí del Pintor y los efectivos trabajan para evitar que llegue a una caseta de campo, que actualmente, según fuentes policiales, se encuentra deshabitada.

En una jornada donde se han superado los 38 grados en la ciudad y con riesgo extremo por incendios, se han movilizado tres medios aéreos, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat con autobomba y agente medioambiental, así como dos dotaciones del parque de bomberos de Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada y sargento de Alzira y Vallada.

Posteriormente se han unido otros tres medios aéreos, tres brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos (BRIFO) y voluntarios de Navarrés y otras dos unidades forestales de Generalitat.

Aunque aún es pronto para indicar las causas del incendio, todo indica a que pudiera haber sido provocado, dada la ubicación del incendio y no han habido tormentas secas que pudieran haber sido el detonante del fuego.

Todo ello, con una nueva jornada en la que el parque de bomberos de Xàtiva, como viende siendo habitual en los últimos días, se encuentra con sólo 4 efectivos, dos menos de los que le correspondería.