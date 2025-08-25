Detenidos tres hombres en Caudete por sustraer ciclomotores en La Costera Los arrestados se desplazaron desde la provincia de Albacete hasta Moixent, Canals y Ontinyent y se llevaron los vehículos con una furgoneta para desguazarlos y venderlos por piezas

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres en Caudete por sustraer cuatro ciclomotores en varias localidades de la comarca de la Costera, según han informado este lunes fuentes de la Benemérita. Los arrestados, de 26, 34 y 35 años de edad, viajaban desde la localidad albaceteña en una furgoneta hasta tierras para hacerse por la noche con los vehículos, luego los desguazaban y vendían sus piezas.

La investigación comenzó tras la interposición de la denuncia por el robo de diferentes ciclomotores en las localidades de Moixent y Canals. Los agentes del Instituto Armado lograron identificar, en primer lugar, el vehículo que se utilizaba para la comisión de los hechos.

Tras identificar a los autores, los agentes se desplazaron hasta Caudete con el fin de su detención y la recuperación de los vehículos sustraídos. Los delincuentes se desplazaban desde ese municipio manchego, donde residían, con una furgoneta a las diferentes localidades de los hurtos. Una vez en el interior de las poblaciones, recorrían sus calles hasta localizar un ciclomotor que les resultara de interés.

Una vez seleccionaban su objetivo, lo cargaban en la furgoneta, abandonando rápidamente el lugar. En la mayoría de ocasiones actuaban aprovechando el abrigo de la noche para evitar ser detectados.

Tras arrestar a los tres hombres, la Benemérita recuperó dos ciclomotores desguazados y listos para su venta a piezas; partes identificativas de otro vehículo; y un último ciclomotor en perfecto estado, que había sido denunciado como sustraído en la localidad de Ontinyent.

La investigación fue llevada a cabo por agentes del equipo de Investigación de Xàtiva y Canals, en colaboración con el Equipo ROCA de Caudete. Los delincuentes fueron arrestados por cuatro delitos de hurto de vehículos a motor. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Xàtiva.