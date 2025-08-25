Detenido tras una oleada de robos en viviendas habitadas en San Juan y Mutxamel El sospechoso fingía estar desorientado y pedía agua para bajar la guardia de las víctimas

La Guardia Civil, en el marco de la operación «Withbeard» ha detenido en Alicante a un hombre de 57 años como presunto autor de una serie de robos en viviendas habitadas en San Juan de Alicante y Mutxamel. Al detenido se le imputan cinco robos con fuerza y un hurto en viviendas con moradores, un hurto en un comercio y dos delitos de estafa por el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas.

A raíz de diferentes denuncias sobre robos en viviendas de San Juan de Alicante y Mutxamel, el Área de Investigación del Puesto Principal de San Juan de Alicante activó un dispositivo específico para el esclarecimiento de los hechos. Tras realizar diversas gestiones y análisis de evidencias, los agentes lograron identificar al presunto autor.

El modus operandi llevado a cabo por el sospechoso seguía un patrón definido: accedía a domicilios durante el día; si era sorprendido por los residentes, se hacía pasar por una persona desorientada y pedía agua para bajar la guardia de las víctimas. Siempre que podía, se dirigía a bolsos o mochilas para sustraer dinero en efectivo y tarjetas, con las que posteriormente realizaba pagos en establecimientos.

Una vez se conoció la identidad del autor, y contando con la colaboración de la Comisaría Norte de la Policía Nacional de Alicante, se procedió a su localización y detención. Además, se lograron intervenir 582 euros relacionados con los hechos.

El detenido, un hombre de 57 años, que cuenta con numerosos antecedentes, y al que se le imputan cinco delitos de robo con fuerza y un hurto en viviendas, un hurto en un comercio y dos delitos de estafa, por el uso fraudulento de tarjetas sustraídas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, que decretó su ingreso en prisión provisional.

Desde la Guardia Civil se aconseja seguir unas pautas sencillas que reducen el riesgo de sufrir robos en domicilios:

•Cierra siempre puertas y ventanas con llave, incluso para ausencias breves; refuerza accesos a patios o zonas menos visibles.

•No abras a desconocidos ni facilites la entrada por excusas (pedir agua, usar el baño, revisar instalaciones); exige acreditación y confirma por teléfono con la empresa si es necesario.

•Guarda bolsos, carteras, llaves y dispositivos fuera de la vista y lejos de puertas/ventanas; valora cajas de seguridad e inventarios de objetos de valor.

•Si tiene sospechas de haber sido víctima de un hecho delictivo, ves la puerta forzada o una ventana rota, no entres y llama de inmediato al teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062 o al 112.

•Utiliza la app AlertCops para comunicar hechos y recibir avisos de seguridad; permite contactar con emergencias y compartir geolocalización con los servicios de emergencias.

