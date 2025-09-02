Compromís per Canals acusa al gobierno local de difundir información «llena de inexactitudes y medias verdades» sobre la planta de residuos La formación recuerda que el proyecto del polígono del Corcot fue rechazado por la Generalitat y que su reclasificación urbanística sería un proceso largo y costoso

B. González Canals Martes, 2 de septiembre 2025, 16:34 Comenta Compartir

El grupo municipal Compromís per Canals ha respondido al comunicado hecho público por el Ayuntamiento este lunes relacionado con el controvertido proyecto de instalación de una planta de tratamiento de residuos en el municipio. Denuncian que el documento, promovido por el equipo de gobierno formado por PP y Suma't, está «lleno de inexactitudes, medias verdades y mentiras completas».

«Desconocemos si estas afirmaciones son fruto de la mala intención, de la incompetencia o del desconocimiento», señalan, pero consideran que «en cualquier caso, muestran una falta de rigor inaceptable en un asunto que afecta de forma directa al futuro de nuestro municipio».

Uno de los principales reproches que realiza Compromís al comunicado institucional es la confusión generada sobre la naturaleza del proyecto. «El texto mezcla los conceptos de planta de transferencia, planta de reciclaje y planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, lo cual solo genera preocupación entre los vecinos», apuntan.

Según la formación, todo indica que se trata de una planta de tratamiento de residuos, una instalación que, explican, «suele ir acompañada de un vertedero donde se deposita todo lo que no se puede aprovechar ni tratar».

Compromís también pone en duda la viabilidad de la propuesta dado que, según indican, tanto la dirección actual del COR (Consorcio de Residuos) como la Generalitat Valenciana han expresado su intención de construir una única planta de tratamiento con un macrovertedero asociado. «Si la Generalitat y el COR tienen claro el modelo a seguir, no entendemos qué sentido tiene la propuesta del PP y Suma't, salvo que estén ocultando información o vendiendo castillos en el aire».

La formación nacionalista también ha rebatido la afirmación de que Canals cuenta con 550.000 metros cuadrados de suelo industrial disponible. Según explican, este dato «es rotundamente falso». Recuerdan que el proyecto del polígono del Corcot fue rechazado por la Generalitat y que su reclasificación urbanística sería un proceso «largo, costoso y sin garantías de éxito».

«No existe ningún polígono que dinamizar, y además, las plantas de residuos no atraen empresas, sino todo lo contrario», afirman. «¿Realmente es este el único proyecto que puede ofrecer el gobierno local para Canals?», se preguntan.

Desde Compromís per Canals aseguran que apuestan por la creación de empleo, pero advierten que debe hacerse sin comprometer el bienestar de la población. «Este tipo de instalaciones no suele generar empleo estable, de calidad ni bien remunerado. No es el modelo productivo que queremos para nuestro pueblo», señalan.

Impacto en el municipio

Además, denuncian que la ubicación propuesta, el Corcot, está «demasiado cerca» del casco urbano de Canals y de l'Alcúdia de Crespins, además de contar con varias viviendas dispersas en los alrededores. De llevarse a cabo el proyecto, alertan, los vecinos podrían enfrentarse a malos olores, un posible empeoramiento de la salubridad, y un aumento considerable del tráfico de camiones cargados de residuos.

Exigen que el Ayuntamiento informe con transparencia y consulte tanto a los partidos de la oposición como a la ciudadanía. «Este proyecto tendría un impacto a largo plazo sobre la imagen, la calidad de vida y el desarrollo de Canals. No puede decidirse de espaldas a la sociedad», subrayan.

Por último, recuerdan que ninguno de los dos partidos que forman el actual gobierno municipal incluía este proyecto en su programa electoral. «Canals no puede funcionar en base a ocurrencias, y mucho menos en cuestiones tan graves como ésta», concluyen.

Temas

Compromís

Canals

Residuos