El Ayuntamiento de Canals insiste en que se ha postulado para acoger una planta de transferencia y valorización y no un vertedero El municipio ofreció en julio al Consorcio de Residuos terrenos del polígono el Corcot para albergar la instalación y dinamizar el suelo industrial

B. González Canals Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:54

Mientra la polémia del Consorcio de Residuos COR V-5 con la inesperada renuncia de Susana Navarro como presidenta de la entidad y el nombramiento de Elio Cabanes, alcalde de La Font de la Figuera, como su sustituto sin negociación como pedían los grupos de la oposición, se ha enfriado en el mes de agosto, otras como la de proyectos futuros relacionados con la necesidad de contar con una planta de tratamiento de residuos continúan tras darse a conocer los tres municipios que se habían postulado para albergar una de estas plantas.

Más en concreto la de uno de esos municipios, el de Canals, que ya tuvo que aclarar a principios de agosto su intención y propósito al respecto. Todo ello, cuando aún no está claro si finalmente habrá tres plantas, como se había consensuado en la anterior legislatura, o se volverá a una sola. El nuevo presidente del COR ya adelantó que se estaba estudiando en una comisión técnica.

Pese a ello, la propuesta del Ayuntamiento de Canals para acoger una de estas plantas, sigue dando que hablar en el municipio y en este primer día de septiembre, el Consistorio ha sacado un comunicado oficial para desmentir que haya solicitado al Consorcio de Residuos, COR V-5, la instalación de un vertedero en el municipio. «Es absolutamente falso que este Ayuntamiento haya solicitado la instalación de un vertedero. Lo que el Ayuntamiento pide es una planta de tratamiento y/o de valorización y reciclaje de residuos no peligrosos, como por ejemplo plásticos, cartón, papel u otros materiales reciclables», asegura en dicho comunicado, a fin de evitar la alarma social en el municipio.

Como ya adelantara a LAS PROVINCIAS el concejal de Medio Ambiente, Ricardo Carbonell, el pasado mes, el Consistorio se postuló en el mes de julio para albergar una planta de tratamiento dejando claro que en ningún caso sería un vertedero. El objetivo, además de dar respuesta a una necesidad a la que debe de hacer frente esta comarca para el tratamiento de los residuos por una cuestión legal, pero también económica, es impulsar y dinamizar el polígono industrial El Corcot, con más de 550.000 metros cuadrados de suelo disponible.

Así como «atraer actividad empresarial sostenible, compatible con la normativa medioambiental vigente y con un impacto mínimo sobre el entorno», al mismo tiempo que generar empleo relacionado con la economía circular, el reciclaje y la logística.

«Esta propuesta responde a la voluntad del Ayuntamiento de poner en valor el potencial industrial del Polígono El Corcot, actualmente infrautilizado, y convertirlo en un motor de desarrollo económico y creación de puestos de trabajo para Canals y la comarca, garantizando siempre el cumplimiento de todas las normativas medioambientales, de seguridad y urbanísticas», subraya el Ayuntamiento en el comunicado en el que apela a la responsabilidad a la hora de difundir informaciones que puedan confundir y preocupar al vecindario.