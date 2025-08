Elio Cabanes: «No se va a construir ningún macrovertedero, no hay que meter miedo a la población» El nuevo presidente del Consorcio de Residuos V5 aboga por el consenso tras estudiar todas las posibilidades, aunque reconoce que la más factible es una única planta de tratamiento y revalorización | Polémica por la postulación de Canals para su ubicación

El alcalde de la Font de la Figuera, el popular Elio Cabanes, es el nuevo presidente del Consorcio de Residuos V5, que aglutina a la mayoría de las comarcas centrales valencianas. Su nombramiento ha sido considerado como impuesto por el resto de grupos que conforman la junta de gobierno, dado que no fue consensuado. De hecho, PSPV, Compromís y Ens Uneix, no lo apoyaron en la asamblea convocada para tal fin. Una asamblea que, en principio era para aprobar el calendario para la elección de la nueva persona que estaría al frente, y que directamente se convocó para su nombramiento, dado que el PP cuenta con mayoría absoluta, algo que indignó al resto de grupos.

A pesar de que se rompió el consenso, como ya denunciaron PSPV y Compromís a LAS PROVINCIAS, el nuevo presidente tiende de nuevo la mano. «No haber contado con el apoyo del resto de grupos para mí es secundario. Entiendo que no ha sido por el candidato, sino por la forma en la que se ha hecho, pero teníamos que acelerar el proceso para no perder el mes de agosto, para comenzar a trabajar. Lo importante es que, una vez nombrado, trabajemos con el máximo consenso», asegura Cabanes.

El nuevo presidente del COR explica que entre las prioridades está construir una planta de tratamiento de residuos. «Ya deberíamos tenerlo porque somos el único Consorcio que no cuenta con una planta, junto a la Vega Baja, y eso está repercutiendo en que los vecinos tengan que pagar un recibo más alto, porque tenemos que llevar los residuos a otros lugares».

Al respecto insiste en que aún no hay una decisión tomada sobre la ubicación de varias plantas o una. «Estamos en fase de estudio de todas las posibilidades y de recabar toda la información porque así será más fácil llegar a acuerdos. La Safor, por ejemplo, es una comarca que tiene mucho peso y no hay ningún municipio que haya solicitado ubicar una planta», señala.

Y es que de momento, hay tres que se han postulado pero son de la Costera y la Vall d'Albaida: Vallada, Canals y Bufali. No obstante, el presidente reconoce que una única planta sería más económica y que el único suelo que hay es el que estaba previsto en Llanera de Ranes.

No obstante quiere dejar claro que «No se va a construir ningún macrovertedero, no hay que meter miedo a la población. La prevista en 2009 en Llanera se ha quedado obsoleta y Conselleria ya no lo permitiría. Será una planta de tratamiento y revalorización, sin vertedero, con un impacto mínimo, tipo a la que hay en Guadassuar. Los municipios que se han ofrecido saben que son plantas inocuas para el municipio y que aportan además ingresos y beneficios», recalca.

Es por ello que Cabanes insiste en que hay que consensuar la hora de ruta y resalta que lo bueno de ser los últimos en contar con una planta es poder conocer la experiencia de otros sitios y elegir la que mejor está funcionando.

Polémica en Canals

La solicitud del Ayuntamiento de Canals postulándose como municipio candidato a ubicar una planta ha suscitado la polémica en el municipio. Los grupos de la oposición han solicitado una comisión informativa sobre el proyecto, aunque desde el equipo de gobierno aseguran que de momento sólo está la solicitud que se presentó a principios del mes de julio y lamentan que se quiera hacer de este tema polémica y, sobre todo, crear una «alarma social innecesaria».

«Hace menos de un mes que presentamos una solicitud, en la que ofrecíamos la zona del Corcot, donde estaba proyectado un polígono industrial que estamos intentando impulsar de nuevo y al que queremos darle un enfoque medioambiental. En dicha solicitud lo dejamos claro que se trataría de una planta de tratamiento y revalorización de residuos no peligrosos y en ningún caso con vertedero asociado», explica el concejal de Medio Ambiente, Ricardo Carbonell.

El edil explica que se trata de una zona que está alejada de los núcleos urbanos, entre los términos de Canals y Montesa y con acceso directo a la autovía, por lo que los camiones no tendrían que transitar por vías urbanas o carreteras próximas a los núcleos poblacionales y recalca que, además, previamente la zona industrial tendría que ajustarse a la legislación.

Carbonell lamenta que los grupos de la oposición (PSPV y Compromís) se preocupen de este tema, cuando aún no se ha debatido en el COR, y no se hayan preocupado por el gasoducto de hidrógeno que va perjudicar gravemente a Canals y al que el equipo de gobierno local ha presentado alegaciones.

De hecho, la apuesta por la ubicación de una planta de reciclaje no es cuestión de siglas. La alcaldesa socialista de Vallada, Mª José Tortosa, hace tiempo que también se postuló para albergar una. «Hasta la información que tenemos es que no habría vertedero y que una comisión informativa está estudiando las ubicaciones», indica la primera edil.

Vallada ofrece la parcela perteneciente al IVACE del área industrial de Valpark, aunque también están a la expectativa dado que, según indica Tortosa, el COR ahora aboga más por una planta única que las tres plantas pequeñas que se consensuó en la anterior legislatura.

De cualquier forma, Mª José Tortosa indica que, siguiendo la normativa europea, el máximo que la planta trataría serían 90.000 toneladas de residuos, «nada que ver con las 200.000 previstas en el macrovertedero de Llanera que además contaba con vertedero e incineradora», explica y apunta que muchos municipios cuentan con islas de compostaje que tratan ya muchas toneladas de residuos.