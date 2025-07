PSPV de la Vall d'Albaida y Compromís comparten la desconfianza hacia el gobierno del PP al frente del Consorcio de Residuos

B. González Xàtiva Miércoles, 23 de julio 2025, 14:40 Comenta Compartir

La situación que está viviendo el Consorcio de Residuos COR V-5 tras la renuncia de la presidenta, la ya exalcaldesa de Bellús, Susana Navarro está provocando reacciones por parte de las formaciones políticas en las diferentes comarcas que agrupa.

En esta ocasión son el PSPV de la Vall d'Albaida y Compromís en la Safor quienes coinciden en mostrar, en la misma línea que los socialistas de la Costera y la Canal de Navarrés se pronunciaron el pasado lunes, su rechazo a la deriva que está tomando la entidad en estos dos años en los que ha estado al frente el Partido Popular.

Ambos hablan de parálisis y ruptura del consenso en el modelo acordado para la gestión y tratamiento de residuos, por lo que muestran su desconfianza de los populares al frente del COR.

Desde el PSPV de la Vall d'Albaida unen esa gestión del COR con la de la Mancomunitat y acusan a los populares, al frente de ambas instituciones, de haber roto los consensos construidos en años anteriores y de priorizar los intereses de las empresas concesionarias sobre los de la ciudadanía.

Según denuncian los socialistas, la asamblea del COR del pasado lunes evidencia la «incapacidad» del actual equipo de gobierno para reactivar el proyecto iniciado en 2015 (al frente entonces del alcalde de Xàtiva, el socialista Roger Cerdà) que apostaba por el diálogo y el consenso institucional. En ese sentido, califican de «esperpéntica» la sesión y critican el discurso de despedida de la presidenta dimisionaria, Susana Navarro, que tachan de «vacío y desconectado de la realidad».

Además, los socialistas han mostrado su estupefacción ante la intervención de la nueva gerente del COR, quien defendió la implantación de una planta única de tratamiento de residuos como una «cuestión técnica». Desde el PSPV-PSOE se insiste en que esta decisión tiene un fuerte componente social y recuerdan que el modelo actual fue aprobado por unanimidad, incluidos los votos del PP, y está alineado con el Plan de Minimización de Residuos de la Vall d'Albaida.

La formación considera «oscura» la decisión de dejar en manos de una comisión técnica la elección de la presidencia del COR, una función que antes correspondía a órganos de gobierno más representativos. También critican la no convocatoria del Consell de Participación Social, lo que a su juicio refleja una «deriva autoritaria y alejada de la ciudadanía» impulsada por el PP en el Consorcio.

En paralelo, el PSPV-PSOE señala la «lenta y preocupante» actuación de la Mancomunidad de la Vall d'Albaida para impulsar el nuevo servicio de recogida de residuos, cuya licitación permanece bloqueada. Según advierten, se estaría repitiendo el mismo patrón observado en el COR: ceder a las exigencias de las concesionarias sin negociación previa y repercutir posteriormente los sobrecostes a los ayuntamientos.

Compromís

Desde Compromís, el alcalde de Potries, Sergi Vidal, vocal de la junta de gobierno del Consorcio, también insiste en las mismas ideas que los socialistas: «Han sido dos años de parálisis y en el que se ha desmontado el proyecto de consenso que habíamos conseguido de tres plantas. Se escudan en que hay una comisión técnica, pero lo cierto es que desde la Conselleria ya se ha apostado por el modelo de una planta única».

También subraya la desconfianza que les genera el PP, después de que la presidenta haya dicho que tenía planeado marcharse y tras una justificaciones que no ven claras y que no se han explicado bien. Así como el mismo funcionamiento del Consorcio: «No ha habido voluntad de consenso, no se ha realizado un trabajo conjunto. Las comisiones de gobierno no han servicio para debatir y consensuar proyectos de futuro», explica el alcalde de Potries.

«Desconfianza total y absoluta, más aún cuando se nos está intentando imponer un nuevo presidente con el que no estamos de acuerdo», subraya Vidal, quien espera que los populares se avengan a consensuar a la persona candidata.

El próximo martes es la reunión ordinaria de la comisión de gobierno que presidirá la presidenta en funciones, Matilde Marín, alcaldesa de Enguera, y en la que se decidirá el calendario para la elección de la persona que estará al frente del Consorcio.