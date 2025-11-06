Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama al parking el ticket de aparcamiento de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón
Joan Baldoví, junto a los concejales de Compromís, durante su visita a Ontinyent. LP

Compromís denuncia los retrasos en la apertura del nuevo Hospital de Ontinyent y «la incertidumbre» creada a la ciudadanía

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, reclama al Consell certezas ante la dimisión del gerente del Departamento de Salud y transparencia sobre los servicios que prestará el centro hospitalario

R. X.

Ontinyent

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha denunciado en Ontinyent los retrasos en la apertura del nuevo Hospital, y la incertidumbre que sufre la ciudadanía respecto a los cambios sobre su puesta en funcionamiento definitiva por parte de la Conselleria de Sanidad y la Generalitat Valenciana.

Baldoví ha expuesto que la situación se ve agravada con la dimisión del gerente del Departamento de Salud este lunes; la batalla por la sucesión de Mazón que está paralizando la acción de gobierno; la falta de información respecto a la recuperación de servicios previstos en el Hospital, como la diálisis; y los retrasos e incumplimientos en servicios como las mamografías.

En palabras del diputado Joan Baldoví, «estamos en Ontinyent y Vall d'Albaida para denunciar una nueva mentira de Carlos Mazón a la ciudadanía valenciana. Mazón prometió que el Hospital de Ontinyent abriría a finales de 2025 o enero de 2026, y ahora ya han admitido que esto es imposible. La gente no merece más cambios de versiones ni más mentiras».

Desde Compromís exigen la puesta en marcha inmediata de esta infraestructura, con la dotación de personal y servicios necesarios para atender a los pacientes de Ontinyent y la comarca.

Por su parte, el concejal y portavoz de la formación nacionalista en Ontinyent, Nico Calabuig, ha reiterado lo señalado por el síndic «necesitamos respuestas ante esta incertidumbre, dimisiones, retrasos y cambios de versión, que se acumulan en medio de una batalla de sillas para ocupar la presidencia de la Generalidad».

Calabuig ha insistido en que «es necesaria una actitud reivindicativa con Valencia por parte del alcalde y el gobierno municipal de Ens Uneix. Hasta ahora, hemos visto todo lo contrario: justificaciones en Mazón, ruedas de prensa conjuntas con el conseller Marciano Gómez en las que se confirmaban cierres de servicios, inacción ante las demandas del tejido social en manifestaciones… Es necesaria una actitud verdaderamente reivindicativa, que se demuestre con hechos. Una sanidad de calidad para Ontinyent y Vall d'Albaida debe ir por delante de los pactos e intereses partidistas de Jorge Rodríguez con el PP».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  3. 3

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  4. 4 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  5. 5 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  6. 6

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9

    Patxi López no da una sobre la Generalitat
  10. 10 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Compromís denuncia los retrasos en la apertura del nuevo Hospital de Ontinyent y «la incertidumbre» creada a la ciudadanía

Compromís denuncia los retrasos en la apertura del nuevo Hospital de Ontinyent y «la incertidumbre» creada a la ciudadanía