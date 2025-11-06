Compromís denuncia los retrasos en la apertura del nuevo Hospital de Ontinyent y «la incertidumbre» creada a la ciudadanía El síndic de Compromís, Joan Baldoví, reclama al Consell certezas ante la dimisión del gerente del Departamento de Salud y transparencia sobre los servicios que prestará el centro hospitalario

R. X. Ontinyent Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:03

El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha denunciado en Ontinyent los retrasos en la apertura del nuevo Hospital, y la incertidumbre que sufre la ciudadanía respecto a los cambios sobre su puesta en funcionamiento definitiva por parte de la Conselleria de Sanidad y la Generalitat Valenciana.

Baldoví ha expuesto que la situación se ve agravada con la dimisión del gerente del Departamento de Salud este lunes; la batalla por la sucesión de Mazón que está paralizando la acción de gobierno; la falta de información respecto a la recuperación de servicios previstos en el Hospital, como la diálisis; y los retrasos e incumplimientos en servicios como las mamografías.

En palabras del diputado Joan Baldoví, «estamos en Ontinyent y Vall d'Albaida para denunciar una nueva mentira de Carlos Mazón a la ciudadanía valenciana. Mazón prometió que el Hospital de Ontinyent abriría a finales de 2025 o enero de 2026, y ahora ya han admitido que esto es imposible. La gente no merece más cambios de versiones ni más mentiras».

Desde Compromís exigen la puesta en marcha inmediata de esta infraestructura, con la dotación de personal y servicios necesarios para atender a los pacientes de Ontinyent y la comarca.

Por su parte, el concejal y portavoz de la formación nacionalista en Ontinyent, Nico Calabuig, ha reiterado lo señalado por el síndic «necesitamos respuestas ante esta incertidumbre, dimisiones, retrasos y cambios de versión, que se acumulan en medio de una batalla de sillas para ocupar la presidencia de la Generalidad».

Calabuig ha insistido en que «es necesaria una actitud reivindicativa con Valencia por parte del alcalde y el gobierno municipal de Ens Uneix. Hasta ahora, hemos visto todo lo contrario: justificaciones en Mazón, ruedas de prensa conjuntas con el conseller Marciano Gómez en las que se confirmaban cierres de servicios, inacción ante las demandas del tejido social en manifestaciones… Es necesaria una actitud verdaderamente reivindicativa, que se demuestre con hechos. Una sanidad de calidad para Ontinyent y Vall d'Albaida debe ir por delante de los pactos e intereses partidistas de Jorge Rodríguez con el PP».