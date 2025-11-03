Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Hospital de Xàtiva. LP

El gerente del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent presenta su renuncia

Juan Manuel Campos esgrime motivos personales y hasta la nueva designación la gerencia la asume el ASI Valencia Este

Belén González

Xàtiva

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

Desde la Conselleria de Sanidad se va a llevar a cabo una reordenación de la estructura jerárquica en el departamento de Xàtiva-Ontinyent con la incorporación de la figura del director médico como máximo responsable de la gestión del hospital.

Hasta la elección del nuevo gerente, la dirección del departemento dependerá de manera directa del gerente de la ASI Valencia Este.

Juan Manuel Campos fue designado por el conseller, Marciano Gómez, en agosto de 2023, sustituyendo a Margarita Llaudes.

Juan Manuel Campos Cervera es especialista en Oncología Médica y ha ejercido esta especialidad en el hospital Arnau de Vilanova. Llegó al cargo con varios retos. Campos se va sin que el nuevo hospital de Ontinyent esté en marcha o sin el informe de las obras del nuevo centro de salud de Xàtiva, principales retos para este mandato.

