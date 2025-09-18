Sanidad acaba las obras del hospital de Ontinyent y aumenta en 134 plazas la plantilla La conselleria destina más de 5,1 millones de euros para el incremento de personal del centro, que incluye una nueva Unidad de Daño Cerebral

José Molins Valencia Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:15 Comenta Compartir

El hospital de Ontinyent ya está a punto. Las obras de construcción y ampliación ya han acabado y en los próximos días iniciará el servicio de atención a los ciudadanos. Para ello, Sanidad ha creado 134 nuevos puestos de trabajo, unas plazas que se consideran de difícil cobertura, como toda esta área, y que se suman a la actual plantilla del centro. Del total de plazas que se crean, 9 de ellas son para la nueva Unidad de Daño Cerebral y otras 8 para la Unidad de Salud Mental.

La Conselleria ha destinado más de 5,1 millones de euros que se suman a los más de 42,1 millones de euros que ha supuesto la obra y los más de 8 millones de euros para la dotación de equipamiento. Así se lo ha anunciado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, este jueves tras la reunión que ha mantenido con el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, a quien le ha trasladado «el firme compromiso de su departamento con este proyecto que tuvimos que revisar y mejorar por sus graves carencias iniciales».

En estos momentos se están llevando a cabo los trabajos de adquisición y dotación de equipamiento y materiales necesarios para la entrada en funcionamiento del nuevo hospital. Las obras del centro de Ontinyent se reanudaron en septiembre de 2023, ya que desde la conselleria se llevó a cabo una revisión del proyecto inicial, de la etapa del Botánico y «constató la falta de servicios esenciales para prestar una adecuada atención sanitaria», señala Sanidad en un comunicado, como son los quirófanos, el servicio de esterilización, cafetería, y dos salas blancas de preparación de fármacos.

El nuevo hospital dispondrá de una cartera de servicios adecuada a la demanda asistencial y de un equipamiento de alta tecnología para que los ciudadanos de Ontinyent puedan recibir asistencia en su localidad, sin necesidad de desplazarse a otros centros sanitarios. Además se amplía la capacidad asistencial al incorporar nuevos servicios y ampliar los existentes. Pasará de contar con 3 quirófanos a 5, de 1 a dos paritorios, de 6 a 18 puestos de urgencias. Dispondrá de 80 camas proyectadas en 48 habitaciones de uso individual y 16 habitaciones dobles. Las consultas externas se duplican al pasar de 13 a 26.

Se incorporan nuevos servicios como los del hospital de día médico-quirúrgico con 6 puestos, una unidad de cuidados intensivos (UCI) y una unidad de daño cerebral. La nueva unidad de radiodiagnóstico dispondrá de dos salas de rayos X, una de telemando, un TAC, un ortopantomógrafo, dos salas de ecografía y una de mamografía. Además, gracias a la última modificación habrá un gabinete de endoscopias, un servicio de resonancia magnética y servicio de anatomía patológica.

El nuevo centro hospitalario prestará asistencia especializada a más de 54.000 pacientes de las siguientes poblaciones del departamento de salud: Albaida, Agullent, Aielo de Malferit, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Benissoda, Bocairent, Bufalí, Carrícola, El Palomar, Fontanars dels Alforins y Ontinyent.

Plazas de difícil cobertura

Gómez ha explicado que la declaración de difícil cobertura de estas plazas se realiza en función de lo dispuesto en el decreto ley de medidas extraordinarias, aprobado por el pleno del Consell en febrero de 2024, «con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria de calidad en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, sin diferencia alguna entre zonas geográficas».

Para promover la provisión de estos puestos catalogados como de difícil cobertura Sanidad establece unas garantías de estabilidad y permanencia para que el personal seleccionado se incorpore y permanezca varios años en el desempeño efectivo del puesto, con la obligación de permanecer al menos tres años en tales puestos. Además, se contemplan incentivos, como una mejor puntuación en los baremos por los servicios prestados en estos puestos. Así, a los efectos de futuros concursos, se incrementa la puntuación por mes de servicios prestados en zonas de difícil cobertura al triple, respecto de una zona no catalogada como tal.

Otras medidas incentivadoras son el fomento de la progresión del grado profesional a las personas que ocupen plazas de difícil cobertura. De este modo, por cada tres meses ocupando un puesto de difícil cobertura se reducirá un mes el tiempo necesario para progresar de grado. Además, los servicios prestados en plazas de difícil cobertura serán justificación suficiente para autorizar la prolongación en el servicio activo del personal que alcance la edad legal de jubilación y muestre su voluntad de continuar en activo.