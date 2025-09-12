Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vacunación a una persona mayor en un centro de salud. Nacho García

Sanidad empezará el 1 de octubre la vacunación de virus respiratorios a los mayores de 60 años y a los niños

Se inmunizará frente al VRS en residencias a los pequeños de entre 3 y 6 años | Para el resto de población comenzará el 15 de octubre

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:27

Con la llegada del otoño se inicia la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios en la Comunitat, gripe, Covid y VRS. Este año ... Sanidad pone en marcha algunas novedades y a partir del 1 de octubre estas se centran en los mayores de 60 años y en los niños pequeños menores de 6 años, además del resto de colectivos vulnerables. Para el resto de la población, el periodo para inmunizarse contra la gripe comienza el 15 de octubre.

