Sanidad empezará el 1 de octubre la vacunación de virus respiratorios a los mayores de 60 años y a los niños

Con la llegada del otoño se inicia la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios en la Comunitat, gripe, Covid y VRS. Este año ... Sanidad pone en marcha algunas novedades y a partir del 1 de octubre estas se centran en los mayores de 60 años y en los niños pequeños menores de 6 años, además del resto de colectivos vulnerables. Para el resto de la población, el periodo para inmunizarse contra la gripe comienza el 15 de octubre.

Por primera vez se vacunará frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) a personas de 60 años o mayores que viven en residencias y a adultos con un sistema inmunitario comprometido, ya que hasta ahora se vacunaba sólo a los niños contra esta enfermedad. Pero las cifras de contagios del invierno pasado entre las personas mayores hicieron replantearse a Sanidad la situación, y en esta campaña se les va a vacunar por prevención, para evitar saturación en los hospitales en invierno. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado que la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios «comienza priorizando a los colectivos más frágiles, con el fin de que estén protegidos antes de la llegada del frío y de la mayor circulación de virus respiratorios».

Este año, dado que el VRS también afecta de forma grave a personas mayores, por primera vez en la Comunitat se inmunizará frente al VRS a personas de 60 años o mayores que viven en residencias y a adultos con un sistema inmunitario comprometido, colectivos especialmente vulnerables ante posibles complicaciones. Este virus afecta a las edades extremas de la vida con mayor gravedad. Por ello, «para la campaña de este año hemos incluido también la inmunización de las personas que viven en residencias de mayores, con el fin de evitar riesgos ante una infección que puede conllevar mayor riesgo de hospitalizaciones», ha subrayado el conseller.

Además, el año pasado ya se comenzó a vacunar contra la gripe en los colegios. Fue a los niños de 2 y 3 años, pero este curso se amplía hasta los 6 años. En relación con la vacunación escolar, Gómez ha recordado que «los colegios ya disponen de un protocolo específico para comenzar la vacunación frente a la gripe a los niños y niñas de los centros educativos el próximo 1 de octubre. Los padres podrán optar por inmunizar a sus hijos en el propio centro escolar, lo que facilita la conciliación», ha señalado Marciano Gómez.

La vacuna utilizada se administra por vía nasal, es decir, no requiere pinchazo y está especialmente diseñada para la infancia. Se trata de una vacuna segura y eficaz, pues reduce a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta 8 de cada 10 ingresos hospitalarios por gripe en los más pequeños. Se administra con una pequeña dosis en cada fosa nasal y se trata de una vacuna trivalente.

Ese mismo día comenzará también la campaña frente al VRS en lactantes menores de 6 meses, que desde hace dos años reciben inmunización durante la temporada de circulación del virus. Los nacidos a partir del 1 de octubre se inmunizarán en las maternidades de los hospitales y los nacidos previamente, desde el 1 de abril hasta el 1 de octubre, en los centros de salud.

Según destaca Sanidad, el impacto de esta medida ha permitido evitar más del 80% de los ingresos hospitalarios en lactantes desde su puesta en marcha en los dos últimos años. La infección por este virus es universal y en la infancia es la causante de la gran mayoría de casos de bronquiolitis en lactantes. Esta enfermedad puede cursar con complicaciones a corto y medio plazo, pudiendo ocasionar infecciones bacterianas como neumonías y otitis y cuadros de sibilancias persistentes durante los primeros cinco años de vida.

Los mayores en residencias y centros de discapacidad, aproximadamente unas 35.000 personas, recibirán de manera conjunta las tres dosis de las vacunas frente a los virus respiratorios (gripe, Covid y VRS) gracias a la movilización de los profesionales sanitarios que se desplazarán a los centros. Del mismo modo, las personas con algún tipo de discapacidad que residen en centros especiales también comenzarán a vacunarse frente a la gripe y Covid el próximo 1 de octubre. Además se inmunizará frente al VRS a los usuarios mayores de 60 o con sistema inmunitario comprometido.