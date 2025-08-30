Sanidad inicia en octubre la vacunación a mayores de 60 años del virus respiratorio VRS Mazón avanza que la Generalitat inmunizará por primera vez este otoño a las personas más vulnerables frente a esta patología gracias a una inversión de 4,5 millones de euros para adquirir 40.000 dosis

La Generalitat invierte 4,5 millones de euros en la compra de 40.000 dosis de la vacuna contra el VRS en adultos. El preparado farmacológico para estimular el sistema inmunológico comenzará a suministrase en octubre frente a un virus potencial causante de neumonías e infecciones respiratorias graves, especialmente en personas mayores institucionalizadas o inmunodeprimidas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el Consell inmunizará por primera vez este otoño a personas de 60 años o mayores que viven en residencias y a adultos con un sistema inmunitario comprometido frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

Así, ha explicado que «se van a invertir 4,5 millones de euros para adquirir 40.000 dosis de la vacuna contra el VRS en adultos, un virus que puede causar neumonías e infecciones respiratorias graves, especialmente en personas mayores institucionalizadas o inmunodeprimidas».

Esta campaña se enmarca en una visión «amplia de salud pública, centrada en 'prevenir antes que curar' y en proteger prioritariamente a las personas más vulnerables», según el comunicado de la Generalitat emitido este sábado, donde Mazón destaca que «vacunar frente al VRS, además de proteger a las personas, contribuirá a reducir hospitalizaciones, prevenir complicaciones graves y a disminuir la presión asistencial durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios».

La Generalitat prevé inmunizar frente a este virus respiratorio a partir del mes de octubre a 35.000 personas residentes en centros sociosanitarios de la Comunitat y a aproximadamente 5.000 personas inmunodeprimidas mayores de 18 años, con un riesgo especialmente elevado de complicaciones graves, como trasplantados de progenitores hematopoyéticos y de pulmón.

Aunque el Virus Respiratorio Sincitial suele asociarse a la infancia, también representa una amenaza seria para la población adulta, especialmente en mayores de 75 años y en quienes viven en instituciones. En estos casos, puede provocar desde infecciones leves hasta neumonías, insuficiencia respiratoria y hospitalización, y en personas con alto riesgo puede resultar incluso mortal.

En la Comunitat, la red de vigilancia hospitalaria VAHNSI ha documentado más de diez años de datos que confirman el fuerte impacto del VRS en personas mayores, especialmente entre diciembre y febrero, que es cuando se produce el pico de casos. Así, en mayores de 80 años las tasas de hospitalización superan los 400 ingresos por 100.000 personas al año.

Tercera campaña de vacunación en niños

El president ha destacado, asimismo, que «por tercer año consecutivo se va a proceder a inmunizar también frente al VRS a los menores nacidos entre abril de 2025 y marzo de 2026, así como a niños y niñas menores de dos años que presenten alguna patología de riesgo, para lo que vamos a destinar más de 38.000 dosis».

En este sentido, ha subrayado que el Consell puso en marcha la primera campaña de inmunización frente al VRS en menores en octubre de 2023 y, desde entonces, «esta iniciativa pionera de la Generalitat ha logrado reducir en más del 80% los ingresos por bronquiolitis de menores en la Comunitat Valenciana».