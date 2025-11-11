Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vivienda en la que se ha desprendido la cornisa. B. G.

Cae parte de la cornisa de una vivienda del casco antiguo de Xàtiva que tenía varias órdenes de ejecución

No hay que lamentar daños personales y operarios han procedido a realizar una obra de urgencia para eliminar elementos de riesgo

B. González

Xàtiva

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:16

Otro desprendimiento en una casa del casco antiguo de Xàtiva. Ha ocurrido este martes por la mañana en la calle Hostals, 36. Parte de una cornisa del tejado ha caído a la vía urbana, aunque no ha habido que lamentar ningún daño personal.

Se trata de una vivienda deshabitada que tenía varias órdenes de ejecución por parte del Ayuntamiento, concretamente del departamento de disciplina urbanística. La primera, según indican fuentes municipales, fue acordada en enero de este año y por incumplimiento de ésta, se volvió a remitir al propietario una nueva orden, junto con multa coercitiva a principios del pasado mes de octubre.

Tras producirse el suceso, se procedió por parte de la Policía Local a acordonar la zona y cortar la circulación de la calle. Hasta el lugar también se han desplazado los bomberos que han procedido a retirar partes de la cornisa que aún estaban en riesgo de caída. Por su parte, la brigada municipal ha procedido a retirar los cascotes que había en la vía.

La calle a primera hora de la tarde aún se encuentra cortada al tráfico. Operarios están trabajando en una actuación de urgencia para eliminar elementos de riesgo de la vivienda.

Detalle de la parte de la cornisa que se ha desprendido.
Detalle de la parte de la cornisa que se ha desprendido. B.G.

Es el segundo suceso similar que ocurre en esta calle que va desde la Plaza de la Bassa hasta la Plaza Jaume I. Fue en diciembre de 2022 cuando parte del techo de una casa, al inicio de la calle, también cayó a la vía pública. En este caso, la vivienda estaba embargada por el banco. Actualmente, se encuentra apuntalada para evitar nuevos derrumbes.

El deterioro en el que se encuentran muchas de las viviendas deshabitadas del casco antiguo de Xàtiva está provocando que sucesos de este tipo se produzcan cada vez con más frecuencia. El problema al que se enfrenta el Consistorio es la titularidad de las mismas. En algunos casos, esa titularidad es múltiple lo que complica el acuerdo entre todos para el mantenimiento o en su caso rehabilitación del inmueble. Y, en otros casos, el inmueble está en manos de entidades bancarias.

