Pancarta de protesta en el Centro de Formación de Adultos Sant Carles de Ontinyent. LP

El Ayuntamiento de Ontinyent rescata siete talleres de la Escuela de Adultos tras los recortes de Educación

Más de 200 personas podrán continuar con su formación gracias a la solución ofrecida por el Consistorio

R. X.

Ontinyent

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:41

El Ayuntamiento de Ontinyent ha conseguido reactivar siete talleres del Centro de Formación de Personas Adultas Sant Carles cancelados como consecuencia de los recortes de la Conselleria de Educación, por lo que finalmente, más de 200 personas podrán continuar con las actividades que venían desarrollándose.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha anunciado se ha logrado recuperar los talleres de Pilates, Pilates Avanzado, Step, Cerámica, Dibujo, Pintura y Tapices. «En el caso de los seis primeros, se impartirán en el barrio de Sant Rafel, mientras que el taller de Tapices, impartido por el artista Cesc Biosca, continuará en la EPA. Nuestra idea es que el día 1 de octubre todo el mundo pueda estar ya en sus aulas«.

El concejal de Educación, Ferran Gandia, subrayaba que «el proceso ha sido intenso desde el primer minuto. Desde el momento que supimos que la situación iba a ser irreversible, desde el equipo de gobierno nos pusimos a trabajar y tras muchas conversaciones y consultas en distintos departamentos, podemos decir que más de 200 personas podrán continuar los cursos que más demanda tenían, y esto es una muy buena noticia». El concejal añadía que la fórmula adoptada «ha contado con el aval de la Intervención y la Secretaría municipal, y es la mejor solución posible.

El director de la EPA Sant Carles, Juan Antonio Soler, también valoraba positivamente la solución adoptada «una buena noticia, ya que con esta solución podemos mantener la formación y es un servicio que no se pierde».

En la misma línea, la profesora Paloma Gandia explicaba que «no podíamos concebir no seguir con las actividades después de 20 años prestando algunas como pilates.» Poniendo de relieve que «para mucha gente, venir aquí es más que hacer deporte, es relacionarse, celebrar juntos y no quedarse en casa.

