El Centro de Personas Adultas Sant Carles de Ontinyent se queda sin tres docentes y sin tallares Directiva y Consejo Escolar muestran su indignación por los nuevos recortes que califican como un «ataque» a la enseñanza de adultos e insta a revertir esta situación

El Centro de Formación de Personas Adultas Sant Carles de Ontinyent inicia el curso escolar con nuevos recortes. Si el año pasado, a pesar de las movilizaciones y recogida de firmas, el centro se quedó sin un profesor de Valenciano y Ciencias Sociales, afectando al alumnado (unos 150 alumnos) de los cursos de preparación para el acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años o de español para extranjeros, los nuevos criterios establecidos por la Conselleria de Educación hará perder tres docentes y reducir su oferta educativa, en especial los talleres que se venían desarrollando y que no podrán continuar al no contar con el personal necesario dado que Conselleria no considera estos cursos dentro de la formación reglada.

Así lo denuncian desde el centro, que considera estos recortes como «un ataque grave a la enseñanza de adultos» en Ontinyent, quien apunta que en torno a unos 500 alumnos se verán afectado al no impartirse programas formativos de valenciano, inglés, preparación para acceso a la Universidad de mayores y cerámica en este curso que no podrán ser cubiertas por personal funcionario municipal, como se hacía hasta el pasado curso.

Según denuncian en un comunicado, la directiva del centro recibió la confirmación de los recortes una vez iniciado el año académico, al inicio de la actividad lectiva, el centro no podrá ofrecer la totalidad de los grupos formativos que había planificado, por tener que ajustarse a la plantilla docente asignada.

Desde el centro explican que la aplicación de esta nueva normativa, además del importante descenso de alumnado, también hará inviable que la Asociación de Alumnos pueda continuar gestionando y desarrollando los talleres que había planificado para el próximo curso. Talleres como pilates, yoga, pilates avanzado, step-ejercicios de fuerza, dibujo y pintura, informática, android, italiano y tapices.

Es por ello que la directiva del Centro Público FPA Sant Carles de Ontinyent «expresa su malestar y preocupación por este hecho, sale en defensa de su proyecto educativo y alumnado e insta a las instituciones educativas a tomar decisiones que reviertan estas políticas negativas por la ciudadanía no sólo de Ontinyent y la Vall d'Albaida, sino también de todo el territorio valenciano».

Desde el centro recuerdan que ya se movilizaron durante el pasado curso académico por la pérdida de un puesto docente de la especialidad de valenciano, que fue recuperado en enero de este año. «Ahora nos enfrentamos a un problema aún más grave de pérdida de recursos humanos y también económicos, en el caso de la Asociación de Alumnos, que afecta ya al presente y al futuro de su proyecto educativo y de su oferta tradicional», denuncian.

El Consejo Escolar también ha expresado también su indignación por esta «situación lamentable» que, asegur , «vulnera del derecho a una educación pública y de calidad para las personas adultas» y pide, asimismo, a las instituciones públicas que se impliquen a la hora de buscar soluciones y luchar por garantizarlo.

Explican que la dirección del FPA ha trabajado durante las últimas semanas codo con codo con el Ayuntamiento de Ontinyent para revertir la situación, y pese a la predisposición de ambas partes, no ha sido posible cambiar el rumbo.

Apoyo del PSPV

Desde el PSPV local también han denunciado estos recortes y muestra su apoyo a la comunidad educativa del centro. Además, exigen la retirada inmediata de estas medidas y la apertura de un espacio de diálogo con la comunidad educativa para revertir la situación. El grupo municipal socialista también pide al Ayuntamiento que solicite a la Conselleria que se doten los centros educativos de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una educación pública de calidad.

Para el portavoz municipal, José Antonio Martínez «los centros de formación de personas adultas sostienen realidades que apenas salen en las fotos: personas mayores que retoman estudios, migrantes que aprenden lengua para integrarse, jóvenes que vuelven al sistema. La reducción de oferta significa puertas cerradas para miles de personas. Estos recortes no son neutros ni técnicos, son una decisión política consciente del PP y Vox para debilitar la educación pública y arrinconar a los colectivos más vulnerables», asegura.

