Algemesí reconoce que parte de la valla perimetral del solar donde se dejaron las donaciones de la dana estaba en mal estado Més Algemesí solicita disculpas por las acusaciones en el último pleno y explicaciones a la ciudadanía del motivo por el que se dejó el material en este solar de «fácil acceso»

A. Talavera Alzira Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:36

En el último pleno de Algemesí el debate entre el equipo de gobierno y la oposición subió de tono a raíz de las donaciones de la dana que se habían trasladado a un solar al aire libre. Los grupos de la oposición afearon esta decisión y el equipo de gobierno señaló que a causa de darle publicidad se habían cometido actos vandálicos y se acusó incluso a miembros de Més Algemesí de ser responsables indirectos de que la valla de este terreno estuviera tumbada.

Ante estas declaraciones, Més Algemesí solicitó un informe sobre el estado del solar del polígono industrial de Cotes. En este documento, el departamento de Urbanismo reconoce que los daños en la parte sur de la valla fueron causados por la dana de 2024 «fue tumbada por el agua y ha quedado así actualmente a la espera de la intervención por reconstrucción» y que en la última visita al recinto, el 26 de noviembre de 2025, se ha observado que esta parte «no presenta más daños que los ocasionados por la dana».

Sin embargo, este informe añade que «a consecuencia del acceso incontrolado al recinto, por parte de personal ajeno y no autorizado, la valla que precintaba el acceso a peatones ha sido destrozada y arrancada, quedando el paso libre en el recinto». Y es que en este recinto existe una apertura sin puerta que estaba cubierta con una malla metálica que ha sido retirada para acceder al interior.

«El señor Alcalde, sabiendo que la portavoz de su partido ha mentido, no a nosotros, sino a la ciudadanía, debería salir públicamente a explicar la verdad y reconocer que decidieron depositar esas donaciones en un solar fácilmente accesible», señala el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez.

«Si se ha producido vandalismo es por una decisión totalmente desacertada suya, pero que el PP defiende basándose en mentiras. El alcalde debe dejar de hacer oposición a la oposición y lo que debe hacer es pedir responsabilidades al político o política de su gobierno que, a pesar del estado en que se encontraba el solar, decidió depositar esos productos», concluye Més Algemesí.