Algemesí instala dos torres de videovigilancia para controlar los accesos al Raval y al centro histórico La ciudad pondrá en marcha en breve más sistemas de cámaras para mejorar la seguridad

A. Talavera Alzira Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:56 Comenta Compartir

Algemesí instala dos torres de videovigilancia en la zona de la estación de ferrocarril de Algemesí, una en cada parte de la vía, para mejorar la seguridad de diferentes zonas de la ciudad. De este modo, tanto el acceso al centro histórico como al barrio del Raval contará con vigilancia las 24 horas del día, con una amplia cobertura de imagen.

Las cámaras tienen como objetivo ser una herramienta para la Policía Local de Algemesí en un punto neurálgico por donde transitan cientos de vehículos y peatones a lo largo del día. Con esta tecnología se pretende poder observar si ocurre algún incidente pero también actuar de forma preventiva, dado el carácter disuasorio que se asocia a este tipo de sistemas.

No obstante, esta instalación, contratada a través de una empresa especializada, es temporal y se mantendrá mientras se realizan los trámites para instalar en toda la ciudad un sistema de fibra que permita conectar todos los edificios municipales y gestionar numerosas cámaras repartidas por distintos espacios públicos bajo un mismo centro de control operativo a cargo de la Policía Local de Algemesí.

El equipo de gobierno incorporó recientemente a los presupuestos 270.000 euros para hacer posible este sistema. Al mismo tiempo, en el polígono de Cotes se está instalando ya una torre de 25 metros de altura que permitirá videovigilar en tiempo real las áreas industriales de Cotes y Pepe Miquel, incorporando cámaras con inteligencia artificial y lectura de matrículas.

Para el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Kiko Reinoso, esta apuesta «supone un gran paso para mejorar la seguridad de nuestras calles, la tranquilidad de los vecinos y aumentar los recursos con los que cuenta el cuerpo policial».

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, remarca que este «era un compromiso de legislatura y que, a pesar de haber vivido una catástrofe sin precedentes, los esfuerzos realizados ya han permitido dar los primeros pasos y consignar una importante cantidad para hacerlo realidad».

Este proyecto se verá complementado con la inminente consolidación de 20 nuevas plazas en el cuerpo de la Policía Local de Algemesí, 18 de agente y dos de inspector, lo que permitirá incrementar la plantilla cubriendo casi todas las plazas vacantes hasta el momento y aportar estabilidad en los turnos de trabajo.

Temas

Algemesí