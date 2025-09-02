Algemesí se prepara para vibrar con sus fiestas en medio de la recuperación La ciudad celebrará las procesiones en honor a la Mare de Déu de la Salut, patrimonio de la Humanidad, en su año más duro

Algemesí ya se encuentra inmerso en la previa de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut que comenzaron con el inicio de la novena. A partir de las 22 horas, la Capella de la Troballa y las calles de su entorno se convierten en el escenario de esta celebración religiosa, que se repite diariamente hasta el viernes 6 de septiembre, jornada de la antevíspera, cuando concluirá este acto litúrgico tan arraigado en la tradición local.

Estas celebraciones en honor a la patrona de la ciudad transforman Algemesí y la convierten en un lugar único, motivo por el cual consiguió hace ya más de una década el máximo reconocimiento para su fiesta, el título de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Sin embargo, este año será todavía más especial para los algemesinenses porque las tradicionales procesiones llegan tras pasar el año más duro para ellos. La dana ha marcado a toda la localidad que sigue intentando recuperarse y la emoción habitual de estas celebraciones crecerá al recordar todo lo vivido en los últimos meses.

Hasta la llegada de los días grandes, el 7 y 8 de septiembre, los previos sirven para ensayar con actos abiertos al público en diferentes localizaciones de la ciudad, en los que cada grupo participante en la procesión ofrece una muestra de su trabajo, acercando así la preparación de las fiestas a toda la ciudadanía.

El miércoles 3 será el turno de los ensayos de la Muixeranga d'Algemesí, que ensayará a las 20.00 horas en la plaza del Teular, seguida una hora después por la Nova Muixeranga, que trasladará su preparación a la plaza del Mercat.

El jueves 4 de septiembre, a las 20.00 horas, el grupo de los Bastonets estará preparándose en la plaza de les Tres Moreres. Posteriormente, a las 20.30 horas, será el turno del ensayo general de les Danses d'Algemesí en la avenida Raval de Sant Roc. A la misma hora, los Volants en la plaza Mayor y el Cant de l'Apostolat en la plaza Verge dels Dolors.

El viernes 5 de septiembre, las Pastoretes abrirán la tarde a las 18.30 horas en el parque Salvador Castell, escenario en el que media hora más tarde bailarán también la Carxofa y los Arquets. En paralelo, los Misteris i Martiris representarán sus papeles en la calle Mossén Blanch. Los Campaners tomarán el relevo en la Capella de la Troballa a las 20.00 h, y ya a las 22.45 h se celebrará la XXXVI Dansà a la Mare de Déu de la Salut, que recorrerá el trayecto desde la Capella de la Troballa hasta la plaza Mayor, pasando por la calle Berca y la plaza del Carbó. Esta edición coincide con el 20º aniversario de la popular bailada organizada por el Grup de Danses Berca y la EMTiD.

El sábado 6 de septiembre, la música de tabal y dulzaina inundará Algemesí con la Plega General por las calles del municipio a partir de las 10.00 h. Ya por la tarde, a las 20.00 h, tendrá lugar la Cercavila de l'Antevespra por las calles de vuelta, coincidiendo con el itinerario de la Processó de Volta General, precedida por el Repic General en la basílica. La novena finalizará esa noche con la representación de los Misteris i Martiris en la Capella de la Troballa a las 22.45 h. A continuación, la plaza Mayor acogerá el concierto de la Banda Simfònica d'Algemesí y, seguidamente, también la Nit del Retorn con el Toc del Retorn —repique y volteo—, el Àngelus, las 21 salvas de honor a la Mare de Déu de la Salut y un castillo de fuegos artificiales que pondrá el punto final a los actos previos a las grandes procesiones.