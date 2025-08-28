Catarroja recupera el anda original de Sant Miquel para las Fiestas Mayores La pieza, cercana al siglo de antigüedad, ha sido restaurada tras los daños de la dana y regresará a la procesión con todo su esplendor

Nacho Roca Catarroja Jueves, 28 de agosto 2025, 14:43 Comenta Compartir

Catarroja vivirá este mes de septiembre uno de los momentos más especiales de sus Fiestas Mayores: la procesión en honor a Sant Miquel contará de nuevo con el anda original del patrón, tras un complejo proceso de restauración que ha permitido devolverle su aspecto histórico.

El Ayuntamiento encargó los trabajos a un equipo de doctoras en Restauración, especialistas que han realizado una intervención «respetuosa y rigurosa, promoviendo valores de formación reglada y luchando contra el intrusismo laboral en el sector», explican.

La alcaldesa, Lorena Silvent, subraya que esta recuperación es «una muestra del compromiso con la preservación del patrimonio local» y añade que será «un orgullo poder ofrecer a la ciudadanía el anda tal y como lucía en su origen, con todo su esplendor histórico».

Una obra que escondía oro y plata bajo repintes

El anda, datada en la posguerra y con cerca de un siglo de vida, sufría graves deterioros por la dana y por antiguas intervenciones poco afortunadas. Bajo dos capas de repinte acrílico, las restauradoras hallaron la policromía original: detalles delicados como mejillas, labios y pupilas de los ángeles, e incluso acabados en oro fino, plata y pan de bronce en las flores superiores, algo poco habitual en piezas de esa época.

El proceso ha incluido limpieza superficial y profunda, eliminación de barro, desinsectación y recuperación de policromías, lo que ha permitido rescatar alrededor del 90% de los elementos originales. También se han restaurado escudos y alas de querubines que habían perdido su forma por intervenciones anteriores. Uno de los escudos, desaparecido probablemente durante la riada, será reproducido para devolver al conjunto su lectura completa.

Tres meses de trabajo contrarreloj

Las restauradoras reconocen que el proyecto ha sido «un reto técnico y de planificación» para llegar a tiempo a la procesión. «Pensábamos que quedaba menos original por rescatar, pero a medida que descubríamos la calidad de la pieza, el proceso se volvió más laborioso y meticuloso», explican.

La recuperación del anda de Sant Miquel se convierte así en un hito para la protección del legado cultural de Catarroja y promete ser uno de los momentos más emotivos y esperados de las próximas celebraciones en honor al patrón del municipio.

Temas

DANA

Catarroja