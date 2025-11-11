Algemesí introduce medidas para reducir el riesgo de inundación en sus áreas industriales Ivace invierte tres millones de euros para recuperarlos polígonos tras la riada

A. T. Alzira Martes, 11 de noviembre 2025, 10:27

Algemesí está recuperando sus áreas industriales que sufrieron las consecuencias de la dana y está introduciendo mejoras para minimizar las consecuencias de futuras riadas.

La ciudad ha recibido una inversión de tres millones de euros de la Generalitat, a través de Ivace+i, «para modernizar y recuperar las áreas industriales de Algemesí, de manera que sigan siendo motor de crecimiento y desarrollo local», según destacó la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, en una reciente visita.

La consellera subraya que estas actuaciones se enmarcan en «nuestro compromiso por impulsar las áreas industriales, dotándolas con los recursos necesarios para que sigan generando empleo y para impulsar su recuperación tras los daños causados por la riada».

Entre las acciones que el Ivace+i ha financiado en esta área industrial y que ha podido conocer la consellera, destaca la mejora viaria mediante la sustitución del pavimento en zonas deterioradas por las inundaciones y la remodelación de algunos tramos de aceras dañadas, así como de la señalización del tráfico y de la identificación de las calles.

También se está llevando a cabo la mejora en el sistema de recogida de aguas pluviales, reutilizándolas para el riego del parque y minimizando el riesgo de inundabilidad de la red viaria en los puntos de menor cota, y la coronación de muros de acequia adyacentes que permitirán que, ante episodios de lluvias copiosas, el agua pueda discurrir sin que llegue a estancarse.

Del mismo modo, se ha procedido a la plantación de arbustos y arbolado en determinados enclaves que resultaron gravemente afectados por la riada para generar un entorno más agradable y se ha creado un espacio de ocio y descanso, que incluye áreas deportivas al aire libre.

Paralelamente, se está desarrollando una herramienta web para facilitar la difusión de información sobre el área industrial que permitirá proyectar una imagen más digital y tecnológica, así como la instalación de circuito cerrado de televisión conectado a la Policía Local.

Asimismo, se ha habilitado un aparcamiento para camiones y se ha renovado un punto de recarga semirrápida para vehículos eléctricos (tipo 2), que había resultado dañado por la riada. Este punto será gestionado mediante un 'software' de fácil acceso para los conductores, lo que facilitará su uso.

Además, se está modernizando el alumbrado público con la incorporación de un sistema de tele gestión, que permitirá un control más eficiente y sostenible de la iluminación.

La dana ocasionó importantes daños en cuadros eléctricos, puntos de luz, arquetas y canalizaciones del área industrial, por lo que se están llevando a cabo actuaciones destinadas a mejorar y renovar estas infraestructuras.

La titular de Industria detalla que el Ivace+i ha concedido una inversión total de 1,2 millones de euros para la mejora del parque empresarial Cotes. De esta cantidad, un millón de euros corresponden al ejercicio 2024, financiados íntegramente gracias al incremento de las ayudas destinadas a los municipios afectados por la riada.

Por su parte, los 234.200 euros restantes se incluyen en la convocatoria plurianual 2025-2026, con una intensidad de ayuda del 80 % para 2025 y del 100 % para el ejercicio 2026.

La consellera hace especial hincapié en el compromiso del Gobierno valenciano con la recuperación de los municipios afectados por las inundaciones, así como con la puesta a punto y modernización de sus áreas industriales.

En este contexto, recuerda las tareas de limpieza de viales y accesos a los parques empresariales de Algemesí, contratadas por Ivace+i, que resultaron clave «para restablecer la normalidad al crear un entorno seguro en los centros de trabajo», así como el despliegue de agentes de proximidad industrial para atender las necesidades de las empresas y la puesta en marcha de un servicio gratuito de transporte para los trabajadores, conectando el Parque Empresarial Juan Carlos I con Algemesí.