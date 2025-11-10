Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las áreas que se adecuará con los fondos europeos. LP

Doce municipios de la Ribera Alta instalarán islas climáticas para combatir el calor

La Mancomunitat financia estos proyectos y la recuperación de sendas afectadas por la dana

A. Talavera

Alzira

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:12

La Mancomunitat de la Ribera Alta destina un millón de euros a la rehabilitación y restauración de infraestructuras y recursos turísticos naturales dañados por la dana en los municipios de la comarca. El importe procede de los fondos europeos NextGenerationEU, canalizados por el Gobierno de España dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de una subvención de la Generalitat Valenciana gestionada por la Secretaría Autonómica de Turismo.

Concretamente, se destinan 300.000 euros a actuaciones en la Red de Rutas Cicloturistas Fluviales de la Ribera Alta y el Camino Natural del Antic Trenet. Además, se invierten 400.000 euros en adecuaciones de parques y jardines urbanos mediante la habilitación de islas climáticas en doce municipios y 300.000 euros en la creación o rehabilitación de áreas recreativas en nueve municipios.

Las islas climáticas se llevarán a cabo en los municipios: Benimodo, Carcaixent, Carlet, Catadau, La Pobla Llarga, Llombai, Masalavés, Montroi, Real, Sant Joanet, Senyera y Tous. Las áreas recreativas se realizarán en: Alberic, Alfarb, Algemesí, Alzira, Gavarda, Guadassuar, Manuel, Montserrat y Turís.

La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta, ha destacado que «actuar sobre el territorio no es sólo reparar lo que la dana estropeó, sino sembrar futuro. Cada isla climática, cada senda recuperada, es una apuesta por un paisaje más vivo y más resiliente. Ante el cambio climático, no podemos esperar: debemos prepararnos, cuidar lo que tenemos y repensar cómo vivimos nuestro entorno. Sólo así haremos de la Ribera un sitio más fuerte, más verde y más sostenible para las generaciones que vendrán».

