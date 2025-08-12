Aielo de Malferit solicita a la Diputación que financie la restauración de la fachada del edificio municipal Se trata del palacio de los Malferit declarado BIC y la actuación tiene un coste de 435.000 euros

Aielo ha solicitado a la Diputación de Valencia financiación para restaurar las fachadas del Palacio de los Malferit, sede del ayuntamiento y que está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). El proyecto, con un coste de 435.000 euros, se enmarca en el Plan Especial de Patrimonio.

El alcalde, Juan Rafael Espí, explica que la intención es «continuar con los trabajos de conservación y mantenimiento de un edificio emblemático para Aielo, con siglos de historia. El proyecto que hemos presentado a la Diputación consiste en restaurar las fachadas de un inmueble que no es solo un reclamo turístico, sino la casa de todas las personas que habitamos Aielo».

Los trabajos previstos incluyen la restauración de las fachadas para evitar el progresivo deterioro de la superficie y los elementos arquitectónicos del monumento, así como de las carpinterías de los huecos de la fachada, la rejería correspondiente, y las bóvedas del sótano.

Historia del edificio

El castillo-palacio de Aielo de Malferit se ubica en el recinto histórico del municipio de la Vall d'Albaida. En el siglo XVIII fue reformado estructuralmente, con una superficie cercana a los mil metros cuadrados, y se organiza alrededor de un patio central y tres alas. Los orígenes del edificio, que perteneció al primer marqués de Malferit, podrían situarse en el siglo XV, con una doble utilidad residencial y defensiva.

Desde su construcción, el palacio ha sufrido numerosas rehabilitaciones, la última de las cuales lo convirtió en la sede del Ayuntamiento. La excepcionalidad del inmueble se inició con su primer señor y propietario, Jaume Malferit, puesto que su importancia en el devenir histórico del Reino de Valencia influyó sobre la construcción del edificio.

Los Malferit se establecieron en el siglo XIII en Xàtiva, y Jaume fue el primer morador de una fortaleza que, con el paso del tiempo, se fue convirtiendo en un palacio señorial con continuas reformar y adaptaciones al gusto de cada época. Hasta que en 1996 la entonces marquesa, María Luisa Mercader, llegó a un acuerdo con el ayuntamiento, que se hizo con la propiedad del inmueble.

El marquesado de Malferit es un título nobiliario español creado por el rey Carlos II el 9 de diciembre de 1690 a favor de Jacinto Roca y Ferrer, primer marqués de Malferit. El título lo han ido heredando sus sucesores hasta hoy, con Marta Garrigues como XIII Marquesa de Malferit.