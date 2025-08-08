Xátiva solicita a la Diputación un millón de euros para la rehabilitación del exconvento de Santa Clara La convocatoria se enmarca dentro del programa Plan de Patrimonio impulsado por la Diputación que cuenta con más de 11 millones de presupuesto

B.G. Xàtiva Viernes, 8 de agosto 2025, 17:21

El Ayuntamiento de Xàtiva opta a una ayuda de las ayudas enmarcadas dentro del programa Plan de Patrimonio impulsado por la Diputación de Valencia para financiar proyectos relacionados la restauración de patrimonios y bienes culturales. En concreto, el Consistorio setabense solicita un millón de euros para la actuación en el excovento de Santa Clara donde se ubicará el futuro Centro Raimon.

La solicitud de Xátiva es una de las 69 que se han presentado según ha dado a conocer la institución provincial, que ha destinado 11 millones de presupuestos. El Plan lo coordina la vicepresidenta y diputada de Cooperación, Natàlia Enguix. Es precisamente la comarca de la diputada, la Vall d'Albaida, la que más proyectos ha presentado en esta convocatoria con un total de 14.

Ahora, el área de Cooperación deberá analizar los 69 proyectos presentados para ver que cumplen con las bases del programa y decidir las subvenciones concedidas a cada ayuntamiento.

«Estamos muy satisfechos con la aceptación que ha tenido la convocatoria, donde se han superado todas las expectativas», asegura la vicepresidenta Enguix.

La responsable de Cooperación Municipal ha explicado que el plan no solo permite actuar sobre los BIC, sino también sobre «edificios que no tienen la máxima protección legal pero que son muy apreciados y tienen una gran relevancia en sus municipios».