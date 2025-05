Visto bueno al proyecto de las obras del Centro Raimon de Xàtiva

B. González Xàtiva Jueves, 1 de mayo 2025, 10:34 Comenta Compartir

La corporación municipal de Xàtiva dió el visto bueno al proyecto de ejecución de las obras de intervención en el Real Monasterio de Santa Clara para la implantación del Centro Raimon de Actividades Culturales (CRAC) en el pleno correspondiente al mes de abril. En esta ocasión, y a diferencia de los anteriores asuntos relacionados con este proyecto debatidos en el pleno, no ha sido por unanimidad. El equipo de gobierno (PSPV y Xàtiva Unida) votó a favor, el portavoz de Vox se abstuvo y el PP votó en contra.

Los populares ya adelantaron su rechazo a este proyecto al considerador «megalómano y derrochador». El portavoz en este punto, Eduardo Llopis, puso en entredicho el interés por restaurar este patrimonio, «en contraste con la dejadez en recuperar poner en valor otros elementos patrimoniales de la ciudad como la plaza de toros o el hotel Murta, por no hablar de los que están incluidos en la Lista Roja».

«Detrás se esconde un proyecto derrochador, con un coste de 10,2 millones,que no responde a las necesidades reales de la ciudad y es fruto de la desconexión total del alcalde y su gobierno de la realidad», indicó y apuntó que es un proyecto lleno de «interrogantes y vacío de certezas».

Al respecto, indicó que no está garantizada la financiación, después de no conseguir el 2% Cultural y que no se ha explicado cuál será el modelo de gestión. Llopis puso en duda «la supuesta generosidad» de Raimon. «En realidad no dona nada a la ciudad de Xàtiva, lo dona a una Fundación privada de la que él o la persona que él designe tiene asignado el control total. Lo único que hace es permitir que su obra quede expuesta en nuestra ciudad», indico.

Finalmente, propuso el espacio de Sant Doménec como lugar para ubicar el CRA.

El concejal de Xàtiva Unida y titular de Cultura, Alfred Boluda, subrayó que «este es un paso más para hacer realidad un proyecto esperado, ilusionante, transformador y necesario. Un proyecto que quiere rendir homenaje a un mito de la canción, una figura destacadísima de la cultura, que ha llevado el nombre de Xàtiva por todo el mundo».

Boluda indicó que el el CRAC no sólo será un referente cultural, porque albergará el archivo personal de Raimon y una colección de obras de pintores contemporáneos, sino que permitirá recuperar un espacio patrimonio excepcional, la parte sur de Santa Clara con la consolidación de su estructura y restauración de valiosos elementos artísticos». «¿Quién puede negarse a dar viabilidad a un proyecto tan importante para Xàtiva si no está cegado por prejuicios ideológicos?», se preguntó.

Por su parte, el alcalde, Roger Cerdà, preguntó a los concejales del PP, qué problema tienen con Santa Clara, que siempre ha estado en contra de darle una solución pública. Recordó que en 2006, cuando se fueron las monjas clarisas, la ciudadanía se manifestó pidiendo que se adquiriera para que fuera patrimonio municipal y que en lugar, «la megalomanía de la que habla era hacer una plaza de toros de 14 millones de euros que en este momento no está en uso porque falta tres o cuatro millones para ponerla en marcha».

El alcalde defendió el proyecto manifestando que «lo que vamos a hacer es igual que se ha hecho con otros elementos patrimoniales sin los que no se puede entender esta ciudad» y puso de ejemplo el antiguo hospital, el propio exconvento de Sant Doménec o San Agustín, los edificios donde se alojan la Casa de la Cultura o de la Juventud.

«Son edificios patrimoniales adquiridos por el Ayuntamiento para diferentes usos públicos que es lo que nos diferencia de otras ciudades y Santa Clara es un elemento patrimonial de primer orden. Ustedes ponen el foco en si ponemos señales en la fachada, pero en cambio votan en contra de que no se haga una rehabilitación».

Además, el primer edil apuntó que se contará con una aportación valiosísima que es el legado de Raimon, «que posibilitará proyectar la ciudad hacia fuera. Ya son muchas las personas que vienen buscando este espacio, como ha dicho el concejal de Cultura».

Sobre la financiación, recordó que se cuenta con la parte de la Generalitat, «que sí creen en el proyecto y me alegro que no tengan la miopía de ustedes» y que pedirán la aportación de Diputación y fondos europeos.