La fiesta rosa de Sigfrido Serra donde Mayrén se convierte en dj

Semana de lo más movida en la vida social y comercial valenciana: galas benéficas, cócteles en las terrazas de los hoteles más chic de Valencia, ... desfiles de moda, una fiesta en la que había de vestir de rosa, otra que pedía que fueses con brillos, otra de las galerías de arte, un par de cumpleaños y hasta un concurso de paellas. Las agendas sociales están tan llenas últimamente que tienes que planificar los modelitos que te vas a poner durante la semana, no vaya a ser que te quedes sin fondo de armario ya el miércoles.

Valencia ha vuelto a ser divertida. Habrá quien piense que tanta fiesta es una frivolidad, pero una sociedad que ha perdido su capacidad de frivolizar es porque está desanimada, abatida, sin ganas de nada. La tan criticada frivolidad es un síntoma de bienestar: es muy difícil ser frívolo cuando tienes la nevera vacía, la salud maltrecha o el corazón partido. Así es que, chicas, ¡viva la frivolidad!

Varias de las fiestas de esta semana tenían que ver con la Feria Habitat, que empieza mañana. El interiorista Sigfrido Serra montó un cóctel en la terraza del hotel Palacio Santa Clara en la que pedía que los invitados vistiesen de rosa, «un guiño al espacio que presentaré todo rosa para la edición de este año de Habitat Valencia». A la fiesta fueron interioristas y arquitectos como Toni Salinas, Carlos Serra, Leco Estudio, Alberto Martínez, X Arquitectos, Rafa Ventura, Viraje, Hedra Estudio, Her, Juan Montoliu, Leto Estudio, Rosa García, Susana Garrido, Isabel Rubio y Amparo Ros, entre otros. La más divertida fue Mayrén Beneyto, que se puso a pinchar en la cabina del DJ Borja Sants, ¡es que es única! También estuvo Máximo Solaz, Paula Todolí, Betto García, Josep Lozano, Nuel Puig, Elisa Escorihuela, Vicente Marzal, Leticia Valera, Eva Marcellán y Coté Soler. También estuvo Amparetes, la interiorista de Juan Roig y Hortensia Herrero, cuyo último proyecto con ellos ha sido el palco de la familia en el Roig Arena.