Mayrén Beneyto, junto al dj Borja Sants.

Mayrén Beneyto, junto al dj Borja Sants.

La fiesta rosa de Sigfrido Serra donde Mayrén se convierte en dj

El interiorista organiza un evento en el Palacio de Santa Clara donde se dan cita el quién es quién de la sociedad valenciana

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:24

Semana de lo más movida en la vida social y comercial valenciana: galas benéficas, cócteles en las terrazas de los hoteles más chic de Valencia, ... desfiles de moda, una fiesta en la que había de vestir de rosa, otra que pedía que fueses con brillos, otra de las galerías de arte, un par de cumpleaños y hasta un concurso de paellas. Las agendas sociales están tan llenas últimamente que tienes que planificar los modelitos que te vas a poner durante la semana, no vaya a ser que te quedes sin fondo de armario ya el miércoles.

