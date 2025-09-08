Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sigfrido Serra, junto a una de las piezas que decoran un estudio donde la creatividad se muestra en cada rincón. JOSÉ LUIS BORT

Sigfrido Serra: «Soy interiorista 24 horas al día, siete días a la semana. A mí me encantan los lunes»

Es uno de los jóvenes valencianos con mayor proyección en el mundo del interiorismo, donde ha encontrado una vocación transformada en pasión y estilo único. El interiorista mantiene sin embargo los pies en el suelo. «No quiero crecer más. Estoy feliz así»

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:21

Hay dos circunstancias en la vida de Sigfrido Serra que le han hecho único, y las dos tienen que ver con su infancia. La primera ... nos lleva a su apellido. Este joven interiorista creció en la tienda de su familia, en Cirilo Amorós, donde jugaba a crear pequeños refugios entre los muebles cuando salía de sus clases en Dominicos. La segunda lo transporta al Saler, donde ha veraneado con sus padres y sus abuelos, y donde todavía conserva un grupo de amigos con los que hacía cabañas entre los árboles. Si le sumamos una pasión desmedida por su profesión, el resultado es un joven con un talento y una proyección sin techo. De momento ya está considerado como uno de los 25 mejores interioristas de España. Y es el único valenciano de la lista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  6. 6 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  7. 7

    EE UU se compromete a asfixiar la economía de Rusia «si la UE nos sigue» tras su último ataque a Ucrania
  8. 8 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  9. 9

    Mazón encuentra su relato para el nuevo curso
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sigfrido Serra: «Soy interiorista 24 horas al día, siete días a la semana. A mí me encantan los lunes»

Sigfrido Serra: «Soy interiorista 24 horas al día, siete días a la semana. A mí me encantan los lunes»