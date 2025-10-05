Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Martí, Ángela Pla, Francisco Martínez y Mª Ángeles Ros.

José Martí, Ángela Pla, Francisco Martínez y Mª Ángeles Ros. LP

La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa

José Martí, María Ángeles Ros o Ramón Esteve se dan cita en presentación de la revista de Ángela Pla

Begoña Clérigues

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:13

Las azoteas de los hoteles se han convertido en el lugar preferido para organizar eventos exclusivos. Y el lujoso Gran Hotel Centenari de la cadena ... Marriot, que se inauguró recientemente, es una de las terrazas preferidas por la sociedad valenciana. Allí se presentaba el jueves una revista de interiorismo y arquitectura que reunió a lo más glamuroso del sector. La directora de la revista, Ángela Pla, estuvo acompañada por su equipo, Victoria Tudela, Eva Marcellán, David Escolá, María Cosín y Paco Ballester.

