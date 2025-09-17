Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángela Pla, en la empresa de comunicación que fundó y dirige desde hace 25 años. JOSÉ LUIS BORT

Ángela Pla: «A los cincuenta me he reconciliado conmigo misma»

Insatisfecha por definición, la empresaria valenciana ha llegado a un momento vital que define como un punto de inflexión -«ahora ya no me puedo equivocar», asegura-, orgullosa además de todo lo que ha conseguido en una trayectoria dedicada a la comunicación

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:31

Ángela Pla aparece luminosa, impecable con un traje blanco de Zadig&Voltaire, subida a unos taconazos sobre los que camina con seguridad; a los 50 ... años recién cumplidos ha dejado atrás algunos miedos y. tal y como reconoce, se ha reconciliado consigo misma, algo nada sencillo para una persona tan perfeccionista como ella. Comenzó su trayectoria profesional editando una guía de Valencia cuando todavía no había cumplido los 25 y ahora dirige una empresa de comunicación con sesenta personas a su cargo que tiene entre sus clientes, por ejemplo, a Mercadona. Una progresión que la ha convertido, también por su faceta más social, en una empresaria muy reconocida en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  2. 2 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  5. 5 Buscan a un joven por violar junto a otros dos acusados a dos niñas que se fugaron de un centro de menores de Valencia
  6. 6 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  7. 7 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  8. 8

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  9. 9

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  10. 10

    Talleres valencianos denuncian estafas de hasta 900 euros por cursos de formación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Ángela Pla: «A los cincuenta me he reconciliado conmigo misma»

Ángela Pla: «A los cincuenta me he reconciliado conmigo misma»