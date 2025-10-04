Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega el bote de 29.922.038 euros y deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus bodegas
Hortensia Herrero con sus amigas, entre ellas Mayrén Beneyto o la diseñadora Marta de Diego.

Ver 17 fotos
Hortensia Herrero con sus amigas, entre ellas Mayrén Beneyto o la diseñadora Marta de Diego.

Las fiestas más glamurosas de los últimos diez años en Valencia: «Necesitamos frivolidad en nuestra vida»

En este tiempo ha habido un parón social por la pandemia y otro más reciente por la dana pero también nos hemos dado cuenta de que frivolizar es muy sano, y que la vida social de la ciudad es uno de nuestros pasatiempos preferidos

María José Carchano

María José Carchano

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:29

Hay una fecha clave en la vida social valenciana de la última década, y esa es el 13 de diciembre de 2024. La provincia de ... Valencia ha sufrido la mayor tragedia natural del siglo XXI en España, y los eventos se van cayendo de la agenda; nadie quiere celebrar mientras haya tanta gente sufriendo. Pero aquel 'Desde Valencia para Valencia', en el que se unieron tres cocineros valencianos, Ricard Camarena, Quique Dacosta y Begoña Rodrigo, y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que preside Vicente Boluda, con Diego Lorente en la sombra, sirvió para demostrar que la sociedad es capaz de organizar eventos con todo el glamur que le cabe a la ciudad con el mejor fin que puede existir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  4. 4

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  5. 5 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  6. 6

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  7. 7 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  8. 8

    La huelga de médicos deja miles de citas anuladas, quejas y confusión en los centros valencianos
  9. 9

    El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores
  10. 10

    La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las fiestas más glamurosas de los últimos diez años en Valencia: «Necesitamos frivolidad en nuestra vida»