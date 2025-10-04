Las fiestas más glamurosas de los últimos diez años en Valencia: «Necesitamos frivolidad en nuestra vida»

Hay una fecha clave en la vida social valenciana de la última década, y esa es el 13 de diciembre de 2024. La provincia de ... Valencia ha sufrido la mayor tragedia natural del siglo XXI en España, y los eventos se van cayendo de la agenda; nadie quiere celebrar mientras haya tanta gente sufriendo. Pero aquel 'Desde Valencia para Valencia', en el que se unieron tres cocineros valencianos, Ricard Camarena, Quique Dacosta y Begoña Rodrigo, y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que preside Vicente Boluda, con Diego Lorente en la sombra, sirvió para demostrar que la sociedad es capaz de organizar eventos con todo el glamur que le cabe a la ciudad con el mejor fin que puede existir.

Habla Begoña Clérigues, la gran periodista que ha retratado durante todos estos años cada acontecimiento social que ha acontecido en la ciudad, que necesitamos frivolidad en nuestra vida. Que a la frivolidad hay que quitarle la connotación negativa, porque es una condición necesaria para nuestro bienestar mental, que estimula la creatividad y aliviana la angustia de nuestro día a día. Y estas páginas han tratado de retratar esa vida social frívola y no tan frívola de la mano de personalidades que de verlas cada domingo ya nos parecen de la familia.

Hubo otro momento en esta última década que supuso un antes y un después en la vida social valenciana, y ese fue el covid. El 14 de marzo de 2020 estas páginas parecían no tener ya razón de ser, con todo cerrado a cal y canto y la imposibilidad de juntarnos. Ocurrieron dos cosas: por un lado, Revista de Valencia comenzó una serie de reportajes recordando la vida social del pasado. Las fiestas del casino Monte Picayo, las del parador Ca Nelo, o las que han organizado entidades míticas como Unicef o la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia. Fue un éxito rotundo. Mientras todos estábamos metidos en casa, Revista de Valencia fue una ventana a un exterior con nos aligeraba la existencia. Y cuando el mundo empezó a abrirse, hubo un grupo de mujeres, las de la Orden del Querer Saber que preside Marisa Marín, que fueron las primeras en atreverse a reunirse, a volver tímidamente a la vida social.

Ha cambiado mucho la sociedad valenciana en estos diez años. «Cuando comenzamos con Revista de Valencia estábamos en plena crisis económica, y había una cierta culpa en salir y pasarlo bien. Sobre todo tras la pandemia todo cambió. «La gente tenía tantas ganas de celebrar que comenzamos a publicar bodas espectaculares, fiestas de cumpleaños con muchísima organización detrás, eventos para inaugurar tiendas de moda, galerías de arte, incluso los aniversarios se celebraban...

Valencia vive un momento dulce, y su sociedad sigue muy volcada hacia afuera. La gastronomía se ha convertido en uno de los motores de esa actividad social, pero también el arte y la cultura. La moda intenta tímidamente sacar la cabeza, y alguna que otra fiesta privada, como la que se celebró en el Hotel Las Arenas con motivo del concierto de Estrella Morente, nos da una alegría. Y devoramos las imágenes de esa frivolidad tan positiva.