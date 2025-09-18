Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La fiesta de reapertura de la temporada no tiene color

Palau Alameda celebra la llegada del mes de septiembre con un evento al que acuden más de 600 personas

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:41

Una de las fiestas de reapertura de la temporada es ya un clásico que nos permite alegrar este mes de septiembre de vuelta al trabajo. ... Palau Alameda sabe organizar fiestas y lo demostró este jueves. Más de 600 invitados cumplieron a rajatabla el 'dresscode' que pedía la invitación, 'total black', o sea, todo de negro. Entre los invitados, más mujeres de las que tienen mando como la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, con su amiga Laura Fitera, la presidenta de AJEV, Paz Navarro, o la presidenta de Mamás en Acción, Majo Gimeno, el periodista Antonio Domínguez, Juana Crespo, Mayte Domingo, Carmen Tarín o Sonia Valiente.

