La fiesta de reapertura de la temporada no tiene color Palau Alameda celebra la llegada del mes de septiembre con un evento al que acuden más de 600 personas

Begoña Clérigues Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:41 Compartir

Una de las fiestas de reapertura de la temporada es ya un clásico que nos permite alegrar este mes de septiembre de vuelta al trabajo. ... Palau Alameda sabe organizar fiestas y lo demostró este jueves. Más de 600 invitados cumplieron a rajatabla el 'dresscode' que pedía la invitación, 'total black', o sea, todo de negro. Entre los invitados, más mujeres de las que tienen mando como la presidenta del Ateneo, Carmen de Rosa, con su amiga Laura Fitera, la presidenta de AJEV, Paz Navarro, o la presidenta de Mamás en Acción, Majo Gimeno, el periodista Antonio Domínguez, Juana Crespo, Mayte Domingo, Carmen Tarín o Sonia Valiente.

Ver 7 fotos Noticia relacionada La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega Tampoco se lo perdió el concejal José Luis Moreno, Carlos Esteve, María Belenguer, Álvaro Espinosa, Gracia Cicuendez, Francis Soria, Javier Borrás, Josep Lozano -que está a punto de lanzar un libro de moda-, Lluís Nadal, el grupo de amigas de Neus Mira, Lucía Aparicio, Cary Fragueiro, Vicen Fernández, Arantxa Espinosa y la presentadora María Abradelo, la abogada Irene Rico, Cristina Egido -Lladró-, Aurora Martí -El Taller de Clo-, Kake Miralles -restaurante La Alegría de la Huerta-, la financiera Ana Hidalgo y la encantadora Mara Vicent, de Sesderma, y el fotógrafo Alfonso Calza. También estuvo el delegado de Élite Excellence en la Comunidad, Alberto Aibar, que la noche antes pudo sacarse una foto en Madrid -en el club Marta Cariño-, con Alejandro Amenábar y el actor Fernando Tejero en la fiesta con motivo del estreno de la película 'Cautivo'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Fiestas y eventos en Valencia