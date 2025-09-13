Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario en España este viernes
Los novios y sus familias, en el claustro del monasterio benedictino donde se celebró la boda.

Ver 7 fotos
Los novios y sus familias, en el claustro del monasterio benedictino donde se celebró la boda. PAULA ORTIZ

La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega

Los abogados Pati Bauxauli Guillot y Javier Máximo Juárez Olmos eligen Galicia para celebrar su casamiento en un antiguo monasterio benedictino

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:14

Hay una luz muy especial que se da justo antes de la hora azul, ese breve momento del día después del atardecer en el que ... la luz del sol se dispersa creando una tonalidad azul intensa y saturada en el cielo, en contraste con las luces artificiales que ya están encendidas. Las fotografías en ese momento del día son casi mágicas, sobre todo si tienen como protagonista un entorno arquitectónico monumental como el Parador de Santo Estevo, un antiguo monasterio benedictino en plena Ribeira Sacra, en Ourense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  4. 4 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  5. 5 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  6. 6

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
  7. 7

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    El Roig Arena se vuelve a vestir de largo: Camilo abre la temporada de conciertos
  10. 10

    Gan Pampols, en su cuenta atrás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega