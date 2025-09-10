La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim La hermana del naviero despide el verano organizando un evento al que acude el quién es quién en el destino veraniego

Benicàssim es uno de los destinos con más glamur de toda la costa valenciana. Con permiso de Xàbia, donde se mueve la vida social del verano, en la playa castellonense hay apellidos valencianos que llevan toda la vida vinculados a un destino con una historia digna de una película. Que se lo digan si no a las familias que han veraneado en las villas de primera línea. Así que las fiestas tienen que estar a la altura. Espectacular fue, un año más, la que organizó Josita Boluda en la increíble casa que heredó de su madre en la zona de Playetas con unas vistas de postal.

Josita organiza esta fiesta todos los veranos pero esta era especial porque celebraba los 25 años de su boda con Juanjo Barral. Fueron familias que veranean en Playetas y las Villas de toda la vida: los García Comín, los Comín, los Carpi, los Calabuig, y también vino gente de Xàbia como Desampa Gil.

Los anfitriones convocaron a los invitados a las ocho de la tarde y en la fiesta no faltó de nada, desde el catering muy cuidado hasta el baile, que acabó pasadas las tres de la madrugada, con Vicente Comín amenizando la fiesta, ya que de vez en cuando toca en el grupo Los tweeters.