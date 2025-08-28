La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas

Cada verano, los cincuentones recuerdan su adolescencia en una de las fiestas más concurridas de Xàbia, la de Distrito 10 en la discoteca Molí. No ... importa que la música se repita cada año, ni que la gente sea la misma con algunas canas y arrugas más. Llegan a esa noche con la misma ilusión que con la que salían de casa cuando tenían quince años, y sólo por eso ya vale la pena. «Fue una gran noche reviviendo el espíritu de la discoteca Distrito 10 donde recordamos sus canciones y las de ahora, con gente de Valencia Madrid y Alicante que veranean por allí como el concejal Santiago Ballester, Miguel de Vicente y Nacho Rodríguez», recordaba Sant Martínez, que fue DJ de Distrito y todos los veranos pincha en esta fiesta junto con Lucky, Nacho Rodríguez y Chorch.

No faltó el grupo de amigos de Tony Jordán y Beatriz Maset: Quique Torregrosa, Ana Pérez, Pedro Álvarez, María José Mazón, Vicente Olmos, Pedro Álvarez, Inma Roldán, Luis Lillo, Vicente y José Arbona.

Distrito 10 abrió al principio de los ochenta, unos años en los que todo estaba por hacer. En Madrid tendrían su movida, pero aquí, a modernos no nos ganaba nadie. «Salías de copas y te encontrabas con Francis Montesinos, Valentín Herráiz, Mariscal, Antonio Alvarado, toda la gente de la moda», contaba Santi Martínez. Pero también a gente como el doctor Murgui, Mayrén Beneyto o al constructor Salvador Benlloch, uno de los promotores de la discoteca junto con Carlos Vila (de la famosa boutique de moda Don Carlos), Jonchu Ugarte, de Ugartesa, y el anticuario Manolo Otero. Debieron pasárselo pipa con el proyecto, porque recorrieron las mejores discotecas para inspirarse, incluida la famosa Studio 54 de NY, que inspiró el nombre alfanumérico.

No escatimaron en nada. Ficharon a los mejores DJ de la época, crearon los premios 10 que recibió desde Miguel Bosé a Pepe Navarro, Joaquín Prats, Lydia lozano, Juan José Millas, Victoria Prego, o Pedro Almodovar e innovaron con el one point cash system, una tarjetita con la que pagabas las copas al salir. En la década de los ochenta, Distrito vivió momentos de gloria, ¡en un fin de semana podían pasar hasta diez mil personas! Después llegó la crisis del 93 y Distrito cerró, pero siempre nos quedará el recuerdo y las fiestas remember que nos hacen olvidar que ya hace demasiado que dejamos de ser jóvenes.