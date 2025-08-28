Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Quique Torregrosa, Ana Pérez, Beatriz Maset, Tony Jordán, Pedro Álvarez, Maria José Mazón, Inma Roldán, Luis Lillo y Vicente Olmos.

La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas

Xàbia acoge en la discoteca Molí uno de los eventos más concurridos y esperados del verano

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:06

Cada verano, los cincuentones recuerdan su adolescencia en una de las fiestas más concurridas de Xàbia, la de Distrito 10 en la discoteca Molí. No ... importa que la música se repita cada año, ni que la gente sea la misma con algunas canas y arrugas más. Llegan a esa noche con la misma ilusión que con la que salían de casa cuando tenían quince años, y sólo por eso ya vale la pena. «Fue una gran noche reviviendo el espíritu de la discoteca Distrito 10 donde recordamos sus canciones y las de ahora, con gente de Valencia Madrid y Alicante que veranean por allí como el concejal Santiago Ballester, Miguel de Vicente y Nacho Rodríguez», recordaba Sant Martínez, que fue DJ de Distrito y todos los veranos pincha en esta fiesta junto con Lucky, Nacho Rodríguez y Chorch.

