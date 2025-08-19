De expresidentes a grandes empresarios, los invitados a la exclusiva fiesta de cumpleaños de Ángela Pla La celebración ha tenido lugar en la casa de la periodista y empresaria en Jesús Pobre, mientras el neurólogo José Miguel Láinez cumple 70 rodeado de sus mejores amigos, entre ellos Juan Echanove o Ana Serratosa

No es lo mismo celebrar un cumpleaños a los veinte que a los cuarenta. Cumplidos los cuarenta te vuelves más fino y exigente. Vamos, que ya no se trata de tomar cervezas y sangría en cualquier antro oscuro, dando codazos hasta la barra para que te pongan un cubata de garrafón. A partir de cierta edad te gusta que te atiendan si tener que gritar, que te sirvan un buen gintonic, en copa ancha, con piel de limón verde y cinco cubitos de hielo, una parte de ginebra y cuatro de tónica.

A los cuarenta, te gusta que te sirvan en la mesa, y que te hablen de usted y prefieres calidad a cantidad: mejor una copa como un señor que cuatro de garrafa. Por no hablar de detalles como los baños: si hay jaboncito inglés y toallas esponjosas, mejor que mejor. Y los sillones, bien limpios, no se vaya a estropear el vestido de Prada... ¡Eso jamás! Y las mujeres lo mismo. Empiezas a odiar los sitios donde no puedes ni hablar y sales apestando a humo. Si eso pasa a los cuarenta, cuando cumples cincuenta las exigencias son mucho mayores. Tu fiesta de cumpleaños la prepararas con todo detalle. Es lo que hizo la periodista Ángela Pla para estrenar sus flamantes cincuenta. Lo celebró en el jardín de su casa de verano en Jesús Pobre, con un grupo de buenos amigos.

La cena la preparó Fran Parra, de Oliva, muy amigo de Vicent Quimera, dueño de un restaurante de que lleva su nombre en Oliva. Ángela iba espectacular, con un vestido negro de Elisabetta Franchi que resaltaba sus curvas femeninas. Ángela tiene esa forma de moverse y sonreír propio de una actriz italiana de los cincuenta, se pone en su papel de diva y hasta es capaz de subirse al escenario a cantar un tema.

Cenamos sushi, cocas de dacsa, gambitas amb bledes, gildas, atún a la llama y arroz, todo regado con vino y champán. Ángela cantó 'Algo contigo' como si fuera Rita Hayworth pero a la andaluza, sopló las velas, bailó sevillanas, homenajeó a su madre, a sus hijos, a su marido y hermanos, declaró su amor por sus amigos. Bailamos hasta las tantas, hicimos la performance de Paquito el Chocolatero y cantamos el himno de Valencia. Y todo alejado de la ostentación y muy próximo al gusto, a lo auténtico y al corazón.

Entre los invitados, la pareja de estilistas Álex Jordán y Max Rese, el decorador Carlos Serra con Víctor Nebot; la farmacéutica Beatriz Poyatos, el grupo de amigas de la madre de Ángela, Marieta Monfort; Carlos Chapa, el barón de Bugete, Pedro Ribelles y Ana Casanova; Jose Tamarit y Ana Varela, todavía recordando el tremendo robo de su tienda de Chapeau; la nutricionista Elisa Escorihuela y la doctora Lucía Asensio, tan guapa como siempre; Sally Corell y Ramon Biforcos; Ramón Bandrés y Elena Meléndez; las empresarias Marián Burdeos y su hermana Gracia, Carla Berchez, Fátima Zamorano, Isabel Úbeda, la galerista Ana Serratosa y su marido Javier Vela, el médico Santiago Domingo y Max Vento, los hermanos de Ángela, Alberto y Míriam, con sus parejas, Elena y Alejandro, Esther Barrera; María José Velázquez y Dani Villanueva -de bodegas Los Frailes-, Mayrén Beneyto y Ramon Almazán, el poeta Jaime Siles y Vicente Gallegos, el filósofo Juan Arnau, el curador Vicent Todolí, la galerista Silvia Ortiz, el expresidente de la Diputación Toni Gaspar y también el expresident Ximo Puig y su pareja la fiscal Gabriela Bravo, que estuvieron de confidencias con el periodista y pareja de Ángela, Juan Lagardera, ¡daría uno de mis zapatos Prada por saber de qué hablaron!. No faltaron los hermanos Pablo y Antonio Jordán y sus esposas, Ana García Conde y Beatriz Maset y María Cosín con Mario Mariner.

La fiesta tuvo ambientación italiana, música en directo del grupo Los Carosones, con temas italianos que parecían sacados de la película El Padrino, y luego hubo flamenquito del bueno con el grupo El Colmao. La gente bailó, bebió y disfrutó hasta la madrugada y Ángela se atrevió hasta a cantar una canción dedicada a su marido, 'Algo contigo'. «Para mí la felicidad siempre ha sido compartir los momentos con mis seres queridos y con esa forma de recitar tan sensual -dijo Ángela micrófono en mano-, gracias por estar en mi casa, en mi huerto. Hoy me acompañáis amigos que me habéis cogido de la mano en el patio de mi colegio o en una calle en Sevilla donde corríamos jugando al pilla pilla y bailábamos sevillanas debajo de una flor de azahar, amigos de mi más tierna juventud con quien sigo mirando con la misma complicidad como cuando íbamos a las fiestas de la Orden de Malta, a los viajes de Inglaterra o a las salidas por Cánovas; amigos más tardíos que he conocido gracias a mi trabajo, amigos que mi marido me ha presentado y los siento como míos, o los amigos de mi tío Vicente, mi mejor herencia».

Angela se emocionó al hablar de sus amigas del alma, de sus hermanos y su madre, «a la que le debo todo» y de sus hijos Beltrán y Casilda y su mari: «Alguien que un día me cogió de la cintura y desde entonces no me ha soltado nunca, a alguien que yo le bajaría la luna si me lo pidiese, pero dice el genial poeta Vicente Gallego, hoy con nosotros, y podrías pedirme cualquier cosa, quién te la negaría, pero solo me pides hierbabuena».

Si los cincuenta de Angela fueron divertidos y emotivos hasta echar la lagrimita, los setenta de José Miguel Láinez no se quedaron atrás. El neurólogo celebró su cumpleaños y su jubilación rodeado de buenos y fieles amigos en un lugar que para él es especial, la Olleta, en Altea, donde pasa todos los veranos con su familia.

La fiesta fue en la terraza del restaurante, bajo una luna casi llena y junto al mar. Estuvo acompañado por su mujer Elena toda su familia y buenos amigos como la familia Biel, su cuñada Teresa Nuez y su hermano Manuel Láinez, con su hija Ana Láinez y su marido Fran Camps; Maity Moroder, Cuchita Lluch y Juan Echanove -que está preparando su próximo estreno de teatro en septiembre-, Pablo Serratosa y Silvia Escolá, Amparo López y Germán Ros Casares, la galerista Ana Serratosa y Javier Vela, la empresaria Amparo García Chapa y Carlos Zafrilla, el presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Sergio Terol, Esperanza Vila, el empresario Francisco Catalán y su mujer Emi Motonishi, Fran Sanchís y Alicia Chirivella, el periodista Iñaki Zaragüeta y Sedi Casanova, el empresario Ricardo Císcar y su pareja, Belén Arias, el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata con su mujer, Pilar Pons, el cocinero Vicente Rioja y un montón de amigos que bailaron con el cumpleañero, le cantaron cumpleaños feliz le dieron todos los abrazos y cariño que Láinez se merece, porque además de ser un grandísimo profesional es un gran señor, buena gente, un caballero de los de antes, con sentido del humor, educación exquisita, saber estar y humanidad, una cualidad tan escasa que cuando la encuentras no puedes más que valorarla. ¡Por muchos años más, doctor!