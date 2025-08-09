La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»

En uno de los chiringuitos con más historia de Xàbia, Montgo di Bongo, se celebró hace unos días una fiesta de moda para elegir futuras ... modelos. Organizó la fiesta Tamara Caravaca, una modelo internacional que fue top del mundo en 2018 y ha desfilado en las principales pasarelas del mundo como París, Nueva York, Milán y Londres. La fiesta tuvo sesión de fotos en directo, música de los DJ Lawi Lee y Roberto el Gato y un jurado del que formó parte el secretario autonómico Felipe Carrasco y Cristina Calabuig. «La fiesta comenzó a las seis de la tarde y acabó a las tres de la madrugada. Pasaron por allí alrededor de 400 personas», cuenta Tamara. Entre las futuras modelos finalistas, estuvieron Miriam Más, Rocío de Aurora, Lola Villar, Mireia Salort, Macarena Ramírez, Ángela Isach, Noa Alcañiz, Isabel Palos, Lily Fuentes, Alicia Muela, Sofía Carrasco y los modelos Julián Herrera, Pablo Isach y Pau Nieto.

Una de las fiestas que ya es tradición en Valencia antes de que la gente se vaya de vacaciones, es la barbacoa de la familia Jordán. «La organizamos mi hermano Antonio y yo desde hace más de treinta años, es muy familiar», cuenta Pablo Jordán. Los hermanos tienen muchos amigos en común y ellos se encargan de todos los preparativos de la barbacoa, que cocina Antonio. «La señal de que ya ha acabado es cuando se pega un chapuzón en la piscina y los aplausos se oyen hasta muy lejos», dice Pablo.

Cada verano, los invitados traen algún vino o postre, pero este año uno de ellos trajo un cordero lechal. «Nos quedamos todos boquiabiertos, las chuletitas estaban espectaculares y más hechas con leña». Entre los ochenta amigos, estaban Manolo Peris y Patricia Montoro, Paco Bañón y Tina Rautenstrauch, Javi Delgado y Pepa Bargues, Jose Jordá y Sonia López, Jose Manuel Puig y Pura Almenar, Enrique Torregrosa y Ana Pérez, Carlos Fuset y Ana Clérigues, Jorge Bascón y Esther Zapata, Sergio Montesinos y Inma Rel, Enric Rodríguez y Amparo Romero, Quique Grau y Chelo Serrano, Jorge López y Diana Duart, Carlos Oliden y Laura Vernetta, Frank Miquel y Cristina Pallás, Joan Ibañez y Paula Sáez, Miguel Lozano y Cristina Arias y Antonio Valcárcel y Macarena Monfort.

Estos días también se celebró en el Veles e Vents un evento homenaje a los abuelos organizado por Mensajeros de la Paz, al que no faltó el Padre Ángel, la gerente de Casa Caridad Guadalupe Ferrer Marassa y la presidenta de Mensajeros de la Paz Xelo Felip.