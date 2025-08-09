Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en un famoso destino de verano y el bote sube a 214 millones de euros
Invitados a la fiesta organizada por los hermanos Jordán.

Ver 10 fotos
Invitados a la fiesta organizada por los hermanos Jordán. LP

La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»

Casi un centenar de personas se dan cita en el chalé de la Canyada de los Jordán, una cita casi obligada durante el verano antes de escapar a las playas, donde el último evento ha sido un concurso de modelos en la discoteca de moda de Xàbia

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Sábado, 9 de agosto 2025, 01:07

En uno de los chiringuitos con más historia de Xàbia, Montgo di Bongo, se celebró hace unos días una fiesta de moda para elegir futuras ... modelos. Organizó la fiesta Tamara Caravaca, una modelo internacional que fue top del mundo en 2018 y ha desfilado en las principales pasarelas del mundo como París, Nueva York, Milán y Londres. La fiesta tuvo sesión de fotos en directo, música de los DJ Lawi Lee y Roberto el Gato y un jurado del que formó parte el secretario autonómico Felipe Carrasco y Cristina Calabuig. «La fiesta comenzó a las seis de la tarde y acabó a las tres de la madrugada. Pasaron por allí alrededor de 400 personas», cuenta Tamara. Entre las futuras modelos finalistas, estuvieron Miriam Más, Rocío de Aurora, Lola Villar, Mireia Salort, Macarena Ramírez, Ángela Isach, Noa Alcañiz, Isabel Palos, Lily Fuentes, Alicia Muela, Sofía Carrasco y los modelos Julián Herrera, Pablo Isach y Pau Nieto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  4. 4

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  9. 9 Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina
  10. 10 Un hombre intenta huir de un control de la Guardia Civil en Carlet con un kilo de cocaína en su vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La fiesta privada que da comienzo a las vacaciones: «Nos quedamos boquiabiertos»