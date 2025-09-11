Los exclusivos eventos de Rosa Castellví y José María Pacheco en Xàbia

A mí lo que más me gusta de las fiestas es el cotilleo de después, me decía una amiga. Pues claro, ¿qué íbamos a hacer ... sin comentar el vestido de fulanita y el peinado de menganita? Si algo bueno tiene septiembre es precisamente eso. Volver a la peluquería y comentar las fotos del verano. Las conversaciones con tu peluquero dan para mucho, todo depende de la confianza y de las clientas que con quien coincidas en el salón; allí puedes hablar de tus hijos, del sexo a los sesenta, del futuro político de Ábalos o del posado en biquini de Irene Montero. Y es que un salón de peluquería es un laboratorio interdisciplinar de psicología, sociología, economía, estética, nutrición… que ya quisiera para sí más de un sesudo catedrático universitario.

El caso es que el álbum del verano da para muchas horas de peluquería porque menudas fiestas se han celebrado en Xàbia, Altea, Beniarbeig, Jesús Pobre o Gandía hasta Benicassim. Sin olvidar las del interior, como la fiesta Blanca de Hispano Suizas o el Vega Market en la Virgen de la Vega.

Vamos allá, empezando por Xábia. Allí celebró Rosa Castellví su cumpleaños que cada año propone un dresscode de lo más divertido, si el año pasado era el color flúor y hace dos años la temática de la película Barbie, este año fue protagonista el vaquero, había que vestir con alguna prenda denim, -«!que tu outfit hable de libertad y actitud!», decía la invitación- y así fueron casi todos los invitados, que disfrutaron como siempre de una cena con barra libre de champán y buenos vinos, cena preparada por Bárbara Jiménez de la Iglesia y música en directo.

Volviendo a Xàbia, la fiesta más entrañable fue la del empresario José María Pacheco de Salinas en su casa del Tosalet. «Quiero mantener la esencia de Jávea, muchos de los que estábamos somos tercera generación y nos conocemos desde jóvenes cuando pasábamos los veranos juntos» A la cena, con catering de parrilla argentina, fueron Susana Pérez-Sahuquillo, Vicky Pacheco, Ignacio Messana, Juan Luis Blat, Isabel Serra, Pablo Mariner, Lourdes Millet y Carlos Pérez- Marsa, Ana Ebri, ⁠Fernando Serrano y Maite Zaragoza, Icíar Bengoechea, Pablo Sola, Luis Nogueroles, la periodista Carmen Alcayde, Sandra Gómez Insausti, Octavio Ramón, Aurelio Barba, Alberto Salinas, Pablo Barba, María Camuñas, Carolina Castillo, Isabel Cárdenas, Paula Martínez, Juanjo Pérez y Clara Iborra.