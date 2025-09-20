Los académicos de la gastronomía se reúnen de nuevo en una cata diferente

Una cata de vino es algo que todos hemos hecho alguna vez en la vida, lo que no es tan habitual es una cata ... de uva. La organizó la Academia de Gastronomía en Requena, en las bodegas Hispano Suizas. Su presidente, Sergio Terol, está dándole la vuelta a la organización siguiendo el modelo de la Academia de la Lengua, con sus académicos defiendan el producto y la gastronomía valenciana, difundiendo todo nuestro patrimonio culinario, tanto desde la alta cocina a los platos más cotidianos.

La cata de Hispano Suizas ha sido una de las actividades para conocer mejor el trabajo que hacen profesionales, agricultores y enólogos como Pablo Ossorio. El enólogo enseñó a hacer una cata de uva de las variedades Sauvignon Blanc, Albariño, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot, Syrah, Cabernet Franc o Boval. Siguieron de cerca la presentación los académicos Javier Lizcano, el neurólogo José Miguel Laínez, Belén Arias, además de Javi Monedero, Amparo García Chapa y Carlos Zafrilla, Juan Viña, Nicolás Bas, el sastre Antonio Puebla y el cocinero Javier de Andrés.

La semana tuvo también varias citas culturales, como la exposición del fotógrafo valenciano Emilio Chulià en el Parker Art Gallery, un alojamiento que ahora forma parte de la cadena Room Mate Hotels, de Kike Sarasola, o la exposición de Gonzalo Gómez Luzón titulada Carpe Diem, que se puede ver en el Mercado de Colón y a la que fueron Isabel Giménez, Virginia Cotanda, Mati Farinos, María José Ordeig, Alberto Cantó, Susana Gómez, Paula Berger y Pilar López, María Luisa Alamar, Rosa Franch y Sonia Gómez.