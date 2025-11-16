El cambio de vida de Aksel Martínez

Hay quien encuentra su vocación en un aula y quien la descubre en el silencio de un confinamiento. Así empezó la historia de Aksel Martínez ... Lehnsdal, un joven valenciano que, cuando el restaurante familiar tuvo que cerrar sus puertas, decidió abrir las suyas a la fotografía. Con una cámara sencilla y la curiosidad como aliada, comenzó retratando a su familia, a sus amigos y a todo aquel que se dejara mirar a través de su objetivo. «Empecé sin grandes pretensiones, pero cada foto me confirmaba que quería dedicarme a esto», recuerda. Hoy, apenas unos años después, Aksel es uno de esos nombres jóvenes que empiezan a sonar con fuerza en el mundo de la fotografía y el vídeo.

Su trabajo abarca desde el retrato hasta la creación de contenido para marcas personales, empresas e inmobiliarias y su estilo ya es reconocible por lo natural, limpio y emocional. «Me gusta que cada foto tenga una intención. No se trata de tener mucho contenido, sino el contenido correcto para conectar con la persona que hay al otro lado», explica. Ha hecho suyo el lema 'No necesitas más fotos, necesitas las correctas' que se ha convertido casi en una filosofía de trabajo. Quizás por eso cada vez más empresarios, emprendedores y deportistas le buscan para construir su imagen de marca. Entre sus clientes se encuentran futbolistas como Hugo Duro, Kiko Femenía o Cédric Bakambu, la piloto Nerea Martí y el luchador de la UFC Dani Bárez. «Me hizo mucha ilusión fotografiar a Hugo Duro y Nerea Martí cuando anunciaron su compromiso», confiesa.

La cámara de Wallapop Además de crear, se ha volcado en formar a otros. Primero ayudó a personas a perder el miedo a la cámara y a grabarse en vídeo, ahora enseña a fotógrafos a vivir de su pasión gracias a las redes sociales. «Yo empecé con un equipo de 400€ comprado por Wallapop, aprendiendo con YouTube y haciendo fotos a mi familia y, cinco años después, ni en los mejores escenarios me hubiera imaginado estar así».

Aunque en sus planes está consolidar su trabajo en Madrid y Andorra, Aksel confiesa que su inspiración sigue centrada en Valencia. «Aquí tenemos una luz distinta. Si buscas un estilo minimalista, la Ciudad de las Artes y las Ciencias es perfecta. Si prefieres algo más cálido, el puerto ofrece rincones increíbles. Y si quieres naturaleza, la Albufera nunca falla». Sus escenarios favoritos se reparten entre los alrededores de la Plaza del Ayuntamiento, los interiores elegantes de los hoteles Las Arenas y Westin y los atardeceres del embarcadero de la Gola de Pujol. «Ver cómo el cielo se tiñe de naranja sobre el agua es una experiencia que no me canso de fotografiar».