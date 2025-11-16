Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aksel Martínez, fotógrafo especializado en marca personal con el futbolista Diego López. CEDIDA

El cambio de vida de Aksel Martínez

Todo empezó en la pandemia, con mucho tiempo libre y un futuro incierto. En sólo cinco años, este joven valenciano se ha convertido en un reputado profesional que fotografía a empresarios o deportistas para construir su imagen de marca

Elena Meléndez

Elena Meléndez

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:18

Comenta

Hay quien encuentra su vocación en un aula y quien la descubre en el silencio de un confinamiento. Así empezó la historia de Aksel Martínez ... Lehnsdal, un joven valenciano que, cuando el restaurante familiar tuvo que cerrar sus puertas, decidió abrir las suyas a la fotografía. Con una cámara sencilla y la curiosidad como aliada, comenzó retratando a su familia, a sus amigos y a todo aquel que se dejara mirar a través de su objetivo. «Empecé sin grandes pretensiones, pero cada foto me confirmaba que quería dedicarme a esto», recuerda. Hoy, apenas unos años después, Aksel es uno de esos nombres jóvenes que empiezan a sonar con fuerza en el mundo de la fotografía y el vídeo.

